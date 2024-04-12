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Из Приморья планируют запустить пассажирские поезда в КНДР

Уже этой весной КНДР посетят тургруппы из Приморья.

Источник: Freepik

Власти Приморья хотят возобновить пассажирское железнодорожное сообщения с КНДР. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В настоящее время власти обсуждают вопрос возобновления ж/д сообщения по маршруту Владивосток — Хасан — Туманган — Расон. В этом направлении видят туристический потенциал.

В апреле и мае из Приморского края в КНДР вновь отправятся туристические группы. Впервые за довольно продолжительное время путешественники посетят страну весной.

Напомним, ранее впервые после долгого перерыва из-за пандемии российские туристы в составе группы из 98 человек отправились в КНДР в феврале. Это была самая большая группа россиян, посетившая Северную Корею за последние 50 лет.

туризм и отдых