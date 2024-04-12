Из Приморья планируют запустить пассажирские поезда в КНДР

Власти Приморья хотят возобновить пассажирское железнодорожное сообщения с КНДР. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В настоящее время власти обсуждают вопрос возобновления ж/д сообщения по маршруту Владивосток — Хасан — Туманган — Расон. В этом направлении видят туристический потенциал.
В апреле и мае из Приморского края в КНДР вновь отправятся туристические группы. Впервые за довольно продолжительное время путешественники посетят страну весной.
Напомним, ранее впервые после долгого перерыва из-за пандемии российские туристы в составе группы из 98 человек отправились в КНДР в феврале. Это была самая большая группа россиян, посетившая Северную Корею за последние 50 лет.