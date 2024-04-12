Что можно и нельзя делать в Иоаннов день 12 апреля, который называют Лествичник

Не следует много разговаривать. Кроме того, не допускается обсуждать окружающих. Не рекомендуется 12 апреля носить темную одежду. Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом. Считается, что можно заработать болезни. В указанный день молодожены не посещали родительский дом, чтобы не рассориться с родственниками.