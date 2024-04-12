Что можно и нельзя делать в Иоаннов день 12 апреля, который называют Лествичник

Православная церковь 12 апреля вспоминает святого Иоанна, который написал сочинение «Лествица райская». В народе отмечают Иоаннов день, или день Иоанна Лествичника. Название возникло из-за того, что православные всегда читали его произведение.
Что нельзя делать 12 апреля
Не следует много разговаривать. Кроме того, не допускается обсуждать окружающих. Не рекомендуется 12 апреля носить темную одежду. Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом. Считается, что можно заработать болезни. В указанный день молодожены не посещали родительский дом, чтобы не рассориться с родственниками.
Что можно делать 12 апреля
По традиции, 12 апреля всегда пекли специальное печенье в виде лестницы, символизирующее путь наверх. Данное печенье было принято подбрасывать наверх. Считалось, чье выше взлетит, тот окажется самым счастливым.
Согласно приметам, если рано зацвели одуванчики, то ждали короткого лето. Гуси, которые летят высоко, указывают на большое количество дождей. Если же они летят низко, то дождей будет мало.