Выходные в Воронеже: космическая музыка и фестиваль роботов

Мария родилась в театральной семье, ее родители — актриса драмтеатра Елена Гладышева и актер и режиссер Евгений Малишевский (скончавшийся неделю назад). Впервые на сцену Мария вышла в 2,5 года, с детства посещала театральные кружки. Окончила Воронежский институт искусств, играет в спектаклях ТЮЗа «Черная курица», «Битвы по средам», «Волшебник Изумрудного города», «Часовщик», «Остров сокровищ», «Кошкин дом», «Сказки Лукоморья» и других. В 2023 году получила премию театрального конкурса «Браво!» в номинации «Лучшая женская роль в драматическом спектакле» за роль Тугиной в спектакле «Последняя жертва» по пьесе Островского. Вход свободный. 12+