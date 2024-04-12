Выходные в Воронеже: космическая музыка и фестиваль роботов

КОСМИЧЕСКИЕ ВЫХОДНЫЕ.
В парке «Дельфин» пройдут космические выходные. 13 апреля в парк приедет Воронежский планетарий с программой «Космическая история России». Воронежцы узнают об основных этапах освоения космического пространства, основоположниках космической отрасли, о подготовке и полетах первых космонавтов, посадке автоматических межпланетных станций на Луну и Венеру, запуске пилотируемых космических аппаратов и орбитальных космических станций. Начало сеансов: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. На сцене «парка знакомств». 12+
А 14 апреля на пирсе будет звучать космическая музыка на глюкофонах в исполнении Эрнста Симоняна. На концерте будут задействованы два глюкофона, прозвучит медитативный альбом «Акценты», подборка каверов на известные песни. На пирсе в 18.00. 6+
ВСТРЕЧА С АРТИСТКОЙ.
13 апреля в отделе музыкально-нотной литературы «Никитинки» (ул. Орджоникидзе, 36, 2-й этаж) пройдет очередная встреча в рамках творческого проекта «Седьмой ряд». Воронежцы встретятся с артисткой Воронежского ТЮЗа Марией Малишевской.
Мария родилась в театральной семье, ее родители — актриса драмтеатра Елена Гладышева и актер и режиссер Евгений Малишевский (скончавшийся неделю назад). Впервые на сцену Мария вышла в 2,5 года, с детства посещала театральные кружки. Окончила Воронежский институт искусств, играет в спектаклях ТЮЗа «Черная курица», «Битвы по средам», «Волшебник Изумрудного города», «Часовщик», «Остров сокровищ», «Кошкин дом», «Сказки Лукоморья» и других. В 2023 году получила премию театрального конкурса «Браво!» в номинации «Лучшая женская роль в драматическом спектакле» за роль Тугиной в спектакле «Последняя жертва» по пьесе Островского. Вход свободный. 12+
РОБОАРТ.
13 и 14 апреля в Воронеже пройдет Х Межрегиональный фестиваль научно-технического творчества «Робоарт». В ВГУ соберутся более тысячи команд из 44 регионов страны. В программе по традиции соревнования между роботами, интерактивные площадки, на которых пройдут мастер-классы от инженеров, программистов и конструкторов, а также выставки моделей с изобретениями талантливых детей со всей России.
Робоарт пройдет в главном корпусе ВГУ (Университетская площадь, 1) в 9.00. Вход свободный. 6+
БЕСПЛАТНЫЙ ПОКАЗ ФИЛЬМА.
13 апреля в видеозале «Никитинки» (к. 101) пройдет очередной показ фильма в рамках акции «Мосфильму» — 100! «. В этот раз посетителям покажут цветной музыкальный комедийный телефильм режиссера Светланы Дружининой “Сватовство гусара”. Картину сняли в 1979 году по мотивам водевиля “Петербургский ростовщик” классика русской литературы Николая Некрасова. Премьера состоялась 9 марта 1980-го и стала настоящей изюминкой телепрограммы, посвященной 8 марта.
Режиссер рассказывала, что этот фильм стал самым низкобюджетным в ее карьере, но очаровал советских зрителей. Сегодня он входит в Золотой фонд нашего кино и любим не одним поколением зрителей. Съемки в основном проводили в павильоне. Часть сцен снимали на природе в ближнем Подмосковье.
По сюжету лихой гусар пламенно влюбляется в дочку ростовщика. Отец против выбора дочери. Он ищет жениха побогаче, и ставит условие претенденту уплатить ему 2000 рублей в качестве отступных. Гусар оказался не лыком шит и обвел-таки старика вокруг пальца, добыв деньги… у него самого. Вход свободный. 0+
БЕСПЛАТНЫЕ КОНЦЕРТЫ.
13 апреля в «Никитинке» пройдет два бесплатных концерта. В 14.00 в лекционном зале четвертого этажа выступит детский вокальный ансамбль «Праздник» из Лисок. Программу «Мы дети твои, Россия!» посвятили Году семьи в России, в нее вошли строевые, лирические, плясовые казачьи песни, проникнутые красотой и душевностью Донского края, среди которых свадебная песня донских казаков «Земляничка-ягодка», «Казаченьки», «Мой дед казак», строевая походная песня донских казаков «Во саду дерево цветет». Вход свободный, 6+
А в 17.00 там же выступит автор-исполнитель Александр Ефремов и вокально-инструментальная группа «Троя». В программе концерта «Взглядом из 70-х» — песни Ю. Лореса, Е. Бачурина, Н. Матвеевой, Б. Окуджавы, а также авторские песни на стихи Л. Болдова, С. Попова, Н. Витте, С. Плотова. Вход свободный, 12+
Еще два бесплатных концерта ждет посетителей «Никитинки» 14 апреля. В 15.00 в музыкальной гостиной «Импровизация» с концертом «Музыкальная акварель апреля» выступят учащиеся струнно-щипкового отделения ДШИ № 11 имени Носырева. Программа познакомит слушателей с русскими и украинской народными песнями, русским и эстонским танцами, произведениями российских и зарубежных композиторов, Концерт «Музыкальная акварель апреля» 14 апреля в 15.00. Вход свободный, 6+
А 14 апреля в 18.00 в лекционном зале «Никитинки» пройдет концерт вокальной и инструментальной музыки «Дыхание весны». Его подготовили студенты специального фортепианного отделения Воронежского института искусств. В программе принимают участие солисты Воронежского театра оперы и балета Александра Добролюбова (сопрано), Полина Карташова (сопрано), Кирилл Афонин (баритон). В программе вечера прозвучат арии и романсы русских и зарубежных композиторов. Вход свободный, 12+