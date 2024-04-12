Туман и морось накроют Приморье 12 апреля

Погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала "Примпогода, в континентальных районах преимущественно без осадков. На побережье местами туман, морось. Ветер юго-западный, южный умеренный, в западной половине местами сильный. Температура воздуха +6…+24°C.