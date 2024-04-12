Туман и морось накроют Приморье 12 апреля

Погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала "Примпогода, в континентальных районах преимущественно без осадков. На побережье местами туман, морось. Ветер юго-западный, южный умеренный, в западной половине местами сильный. Температура воздуха +6…+24°C.
Во Владивостоке облачно, временами морось, местами туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +6…+8°С, в пригороде до +12°C.
В Уссурийске переменная облачность, в конце дня небольшой дождь. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +14…+16°C.
В Находке переменная облачность, временами морось, туман. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +12…+14°C.
18+. Информационное агентство PrimaMedia (ПримаМедиа), регистрационный номер ИА № ФС 77 — 83388 от 07.06.2022, регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.