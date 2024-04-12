Что произошло в Иркутске в ночь на 12 апреля 2024 года: последние новости

В Иркутской области мужчина был приговорен судом к 15 годам лишения свободы за убийство своей престарелой матери. Произошедшее случилось в конце января 2022 года, когда под воздействием алкоголя он нанес различные травмы своей 88-летней матери с умыслом. В результате она скончалась от полученной тупой травмы грудной клетки и множественных переломов ребер.