В Красноярске на выходных потеплеет до +11 градусов, об этом сообщают синоптики Гидрометцентра России.
В субботу, 13 апреля, ожидается до +6 градусов тепла днём, ночью похолодает до +3 градусов. Ожидается облачная погода, небольшой снег в вечернее время и южный ветер с порывами до 4−5 метров в секунду.
В воскресенье, 14 апреля, днём потеплеет до +11 градусов, ночью температура понизится до +6 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь в дневное и вечернее время, также ожидается юго-западный ветер до 3−5 метров в секунду.
Напомним, в Красноярске 12 апреля днём ожидается до +2 градусов тепла, ночью похолодает до −6 градусов. День будет облачный и без осадков, ветер северо-западный до 3 метров в секунду.