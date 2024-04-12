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В Красноярске на выходных потеплеет до +11 градусов

По прогнозу синоптиков, красноярцев на выходных ждёт потепление и небольшие осадки.

Сейчас в Дареме: +17° 6 м/с 87% 739 мм рт. ст. +17°
Источник: Аргументы и факты

В Красноярске на выходных потеплеет до +11 градусов, об этом сообщают синоптики Гидрометцентра России.

В субботу, 13 апреля, ожидается до +6 градусов тепла днём, ночью похолодает до +3 градусов. Ожидается облачная погода, небольшой снег в вечернее время и южный ветер с порывами до 4−5 метров в секунду.

В воскресенье, 14 апреля, днём потеплеет до +11 градусов, ночью температура понизится до +6 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь в дневное и вечернее время, также ожидается юго-западный ветер до 3−5 метров в секунду.

Напомним, в Красноярске 12 апреля днём ожидается до +2 градусов тепла, ночью похолодает до −6 градусов. День будет облачный и без осадков, ветер северо-западный до 3 метров в секунду.