Черно-серый город: Новосибирск — холст или лужа?

Редакция НДН.инфо набралась смелости и прогулялась по Новосибирску в поисках цвета и перемен. Спойлер: с палитрой в городе крайне скудно, а мечты о переменах с каждым километром тянуть за собой всё сложнее и сложнее. Мы предлагаем посмотреть на столицу Сибири вместе с нами, поискать в городе цвет, пересчитать лужи и вспомнить, как город выглядел в 90-е, чтобы в итоге выяснить, насколько изменился городе с тех пор и изменился ли?
Блеск и нищета
Во время прогулки по Новосибирску складывается ощущение, что к глазам прилипла толстенная тонировка, укравшая всякий цвет из города. Однако цвет тут есть — изредка он появляется там, где черно-серую палитру разбавляют яркие краски торговых центров. Весь цвет города любопытным образом сосредоточен именно там. И визуально образовывается поразительный контраст, в котором броские вывески соседствуют со всепоглощающей серостью и запущением. Покажем наглядно.
Сан Сити, площадь Карла Маркса, 7
Всего в нескольких шагах от популярного торгового центра в выдержанных холодных тонах с радужными вкраплениями можно заметить выкопанную и брошенную на суд новосибирцев яму. Чуть дальше — полупоеденные поребрики, робко выглядывающие из-под земли. Грязь глубиной в несколько метров, мешки с мусором, черные от пыли и грязи деревья, огромные лужи, заваливающиеся заборы. От такого 3D-пейзажа можно не только поймать депрессию, но и провалиться в грязь в очередной глубокой лужице. Без розовых очков осматриваться не рекомендуем.
Сибирский Молл, Фрунзе, 238
Постапокалиптический пейзаж тут разбавляют вывески с десятком разнообразных ярких цветов. Из-за намеков на газон холодный фильтр меняется на теплый, а грязь — на глину. В сам ТЦ горожан провожает полуразрушенная плитка, трещины на тротуаре, ямы в три метра (чтобы ходить не скучно было), кучи с месивом из глины и пыли, стершиеся дорожные «зебры» и выпирающие канализации.
Галерея, Гоголя 13
Широкая возвышенность в виде торгового центра величественно наблюдает за лениво поваленными на тротуар ветвями. В качестве развлечений градоправители даже организовали мозаику прямо на дороге — прохожим предлагают самостоятельно из разбросанных кусочков собрать воедино плитку тротуара. Сквозь поребрики проросла трава, остановки общественного транспорта напоминают надгрызанное и выброшенное яблоко, серые фасады едва приемлемых ларьков украшают пестрые подростковые лозунги в виде граффити, как будто всего прочего было мало. Охраняют участки с травой, которые когда-то планировали сделать газоном, ветхие заборчики, напоминающие тюремные клетки. Город не без юмора — заборы есть, а охранять нечего.
ТЦ Новосибирска в целом даже близко не привлекательно, никакого очарования зайти туда нет, но на фоне той антигуманной композиции из основательного запустения и небрежности в купе с неприятной цветовой палитрой в торговые центры очень хочется забежать и спрятаться. Чтобы больше не видеть всего развала.
Весенняя прогулка по городу, которая в хорошую погоду могла быть праздником для души и тела, почти мгновенно превращается в Новосибирске в полосу препятствий, фильм ужасов и борьбу за остатки хорошего настроения. До или после работы улицы Новосибирска не помогают расслабиться, сменить ритм долгов и обязанностей на мелодичный блюз и спокойствие, а становятся очередным испытанием на пути домой.
Накануне о городе высказался скандальный московский дизайнер Артемий Лебедев. По его словам, действительно, визуально Новосибирск не радует.
«Новосибирск в принципе оставляет не самые лучшие впечатления. Представьте себе целый город прекраснейших людей, а город в целом у**** как город. Даже Академгородок и то веселее в тысячу раз, чем сам Новосибирск, который является городом-недоразумением, потому что его забыли построить как город. Забыли спроектировать городские пространства, забыли поставить красивые здания. Та пара новых проектов, которые туда вкрячили, они больше похожи на ***** знает что. Такая тяжелая судьба у сибирского города», — делится Лебедев.
Неприятная, но справедливая оценка. Разве такое впечатление должен производить третий по численности населения город России? Совершенно точно нет.
Лужи
Вернемся в 90-е. Как было раньше? Изменился ли визуальный облик города в лучшую сторону? Может, надежда ещё есть, и мы говорим о холсте, а не луже.
Конечно, за три минувших десятилетия в Новосибирске что-то поменялось, но что? Город всё такой же убитый. Появляются яркие пятна на карте сибирской столицы, строятся новые объекты, возводятся торговые центры — но атмосфера остается прежней. Сказать, что в сравнении с ностальгическими кадрами «древнего» Новосибирска, современный город просто не узнать — очень хочется, но невозможно.
Всё те же ямы, лужи, грязь, наскоро заштопанные дороги, всё та же всепоглощающая серость, всё тот же фильм ужасов, убивающий всякое желание посещать городские пространства.
«Я думал вчера снимали», — такие комментарии оставляют новосибирцы под этим опубликованным репортажем. Вера в то, что Новосибирск рисует пусть и очень ленивый, но художник, с каждым годом всё меньше и меньше. При этом, укрепляется убеждение, что Новосибирск — большая лужа с проблесками разбросанных ярких ботинков и разнообразной мишуры, которую превращать в холст никто и никогда не планировал.
Картина Новосибирска такая. Очень жаль, что другой у нас нет.