Черно-серый город: Новосибирск — холст или лужа?

Редакция НДН.инфо набралась смелости и прогулялась по Новосибирску в поисках цвета и перемен. Спойлер: с палитрой в городе крайне скудно, а мечты о переменах с каждым километром тянуть за собой всё сложнее и сложнее. Мы предлагаем посмотреть на столицу Сибири вместе с нами, поискать в городе цвет, пересчитать лужи и вспомнить, как город выглядел в 90-е, чтобы в итоге выяснить, насколько изменился городе с тех пор и изменился ли?