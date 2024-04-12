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«Экология Красноярска убивает»: кладбищенский блогер объяснил большое количество могил молодых людей

Автор проекта «Пешком по кладбищам» Руслан Фарманов во время обследования Бадалыка обнаружил много новых захоронений молодых людей.

Источник: МК.RU Красноярск

Части нет и 30. Он рассказал «МК в Красноярске», что узнал причины смерти жителей краевой столицы и сделал неутешительные выводы о местной экологии.

Захоронения, которые вызвали интерес у Руслана, находятся в так называемой «новой» части Бадалыкского кладбища. Она находится слева от центрального входа. Несмотря на название, там уже много могил тех, кто скончался в 2017—2023 годах.

Блогер показал надгробия с необычным дизайном. От некоторых даже не исходит той жути, которая свойственна кладбищенским памятникам.

«Я изучил причины смерти некоторых захороненных тут. Многое присылают подписчики, родственники умерших. Целый ряд могил принадлежит тем, кто умер от рака. Это и молодые девушки, и парни, и мужчины с женщинами, которым не исполнилось и 70», — рассказал Фарманов.

О влиянии экологии на рост заболеваемости раком в Красноярске говорят давно. Так, в беседе с NGS24.ru в прошлом году главврач онкоцентра Руслан Зуков заявил, что состояние воздуха — одна из причин возникновения онкологических болезней.

«Безусловно, экологический фактор входит в перечень факторов риска развития злокачественных образований. Но он не на первом месте», — считает Зуков.

Врачи из других городов также отмечают роль качества атмосферы на появление опухолей.

«Химические канцерогены поступают в организм человека с воздухом, пищей, водой. Основным источником загрязнения являются дымовые выбросы промышленных предприятий, выхлопные газы автомобилей, продукты сгорания тепловых электростанций. свалки промышленных и бытовых отходов, химчистки, автозаправочные станции, автосервисы и пр.», — говорится в статье государственного учреждения «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Старого Оскола.

Но Красноярск — не Старый Оскол. Сибирский город в мировых лидерах по загрязнению атмосферы. И весь комплекс источников канцерогенов есть. Порой в больших количествах.

Безусловно, на развитие опухолей могут влиять разные факторы: образ жизни, профессия, наследственность и многое другое. Но Руслан Фарманов считает, что у молодых красноярцев есть общий «подозреваемый» — экология. И решение проблемы чистоты воздуха в столице края может стать вопросом жизни и смерти.

Ранее Руслан Фармонов рассказал о смертях криминальных авторитетов 90-х.

экология