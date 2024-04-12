«Экология Красноярска убивает»: кладбищенский блогер объяснил большое количество могил молодых людей

Части нет и 30. Он рассказал «МК в Красноярске», что узнал причины смерти жителей краевой столицы и сделал неутешительные выводы о местной экологии.
Захоронения, которые вызвали интерес у Руслана, находятся в так называемой «новой» части Бадалыкского кладбища. Она находится слева от центрального входа. Несмотря на название, там уже много могил тех, кто скончался в 2017—2023 годах.
«Я изучил причины смерти некоторых захороненных тут. Многое присылают подписчики, родственники умерших. Целый ряд могил принадлежит тем, кто умер от рака. Это и молодые девушки, и парни, и мужчины с женщинами, которым не исполнилось и 70», — рассказал Фарманов.
О влиянии экологии на рост заболеваемости раком в Красноярске говорят давно. Так, в беседе с NGS24.ru в прошлом году главврач онкоцентра Руслан Зуков заявил, что состояние воздуха — одна из причин возникновения онкологических болезней.
«Безусловно, экологический фактор входит в перечень факторов риска развития злокачественных образований. Но он не на первом месте», — считает Зуков.
Врачи из других городов также отмечают роль качества атмосферы на появление опухолей.
«Химические канцерогены поступают в организм человека с воздухом, пищей, водой. Основным источником загрязнения являются дымовые выбросы промышленных предприятий, выхлопные газы автомобилей, продукты сгорания тепловых электростанций. свалки промышленных и бытовых отходов, химчистки, автозаправочные станции, автосервисы и пр.», — говорится в статье государственного учреждения «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Старого Оскола.
Безусловно, на развитие опухолей могут влиять разные факторы: образ жизни, профессия, наследственность и многое другое. Но Руслан Фарманов считает, что у молодых красноярцев есть общий «подозреваемый» — экология. И решение проблемы чистоты воздуха в столице края может стать вопросом жизни и смерти.
Ранее Руслан Фармонов рассказал о смертях криминальных авторитетов 90-х.