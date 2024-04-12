«Ориентируемся на погоду»: когда в Уфе отключат отопление

Попробуем предположить, когда в Уфе отключат отопление исходя из прогноза погоды. Так, по предварительным данным сервисов Яндекс. Погода и Gismeteo, среднесуточная температура воздуха с 11 по 13 апреля будет выше восьми градусов: +9, +14. Однако в воскресенье, 14 апреля, ожидается довольно прохладным, и столбики термометров (если бы они могли показывать среднюю температуру) опустятся до +6. Зато в последующие дни установится благоприятный для завершения отопительного сезона температурный режим. Если брать в расчет предварительные прогнозы, тепло в жилых домах Уфы должны отключить ближе к выходным следующей недели — 20, 21 апреля.