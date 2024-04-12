«Ориентируемся на погоду»: когда в Уфе отключат отопление

В Уфу наконец пришла по-настоящему весенняя погода: заметно поднялась температура, весь снег растаял прямо до асфальта, а солнечный дней стало гораздо больше. Несмотря на потепление, в квартирах все еще топят батареи. Мы решили выяснить, когда в жилых домах города отключат отопление — в этом случае все завязано как раз-таки на температуре воздуха за окном.
КОГДА ОТКЛЮЧАТ ОТОПЛЕНИЕ В УФЕ ВЕСНОЙ 2024 ГОДА
Согласно федеральным нормативам, отопительный сезон как в башкирской столице, так и во всей России заканчивается после того, как среднесуточная температура воздуха продержится на уровне не ниже восьми градусов Цельсия в течение пяти дней. В таком случае мэр Уфы должен будет подписать специальное постановление.
— Ориентируемся на погоду, — передали «КП-Уфа» в пресс-службе городской администрации.
Попробуем предположить, когда в Уфе отключат отопление исходя из прогноза погоды. Так, по предварительным данным сервисов Яндекс. Погода и Gismeteo, среднесуточная температура воздуха с 11 по 13 апреля будет выше восьми градусов: +9, +14. Однако в воскресенье, 14 апреля, ожидается довольно прохладным, и столбики термометров (если бы они могли показывать среднюю температуру) опустятся до +6. Зато в последующие дни установится благоприятный для завершения отопительного сезона температурный режим. Если брать в расчет предварительные прогнозы, тепло в жилых домах Уфы должны отключить ближе к выходным следующей недели — 20, 21 апреля.
КОГДА ОТКЛЮЧАЛИ ОТОПЛЕНИЕ В УФЕ
Мы посмотрели, в каких числах завершался отопительный сезон в Уфе в последнюю пятилетку. Так, в 2023 году подача тепла в квартиры прекращалась 24 апреля, в 2022 — 26 апреля, в 2021 — 13 апреля, в 2020 — 3 мая, а в 2019 — 6 мая.