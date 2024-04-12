В Новосибирске с дочери погибшего бойца взымали плату за общежитие

Она не смогла поступить на бюджет. За обучение Карины платит ее бабушка Оксана Дубко. Она — единственный близкий человек девушки. В декабре 2023 года пенсионерка обратилась к президенту Владимиру Путину. Каждый год женщина платит больше 100 тысяч рублей.