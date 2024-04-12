В Новосибирске с дочери погибшего бойца взымали плату за общежитие

В Новосибирске с дочери погибшего военнослужащего Карины Булаевой взимали плату за комнату в общежитии. Девушка учится на факультете журналистики НПГУ.
Она не смогла поступить на бюджет. За обучение Карины платит ее бабушка Оксана Дубко. Она — единственный близкий человек девушки. В декабре 2023 года пенсионерка обратилась к президенту Владимиру Путину. Каждый год женщина платит больше 100 тысяч рублей.
Как передает издание Сиб.фм, Карина закончила школу с золотой медалью и отлично учится в университете. Ее бабушка надеялась, что в Москве смогут выделить бюджетное место для вуза.
Женщине пришел официальный ответ из министерства просвещения РФ. Ей как опекуну порекомендовали оформить налоговый вычет.
После обращения к президенту оказалось, что со студентки несправедливо взымают плату за общежитие.
«Локальные нормативные акты Университета устанавливают дополнительные льготы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде освобождении от платы за проживание на основании личного заявления», — указано в документе.
На протяжении трех лет семья потратила около 33 тысяч рублей на проживание. Сейчас Карина намерена вернуть деньги.