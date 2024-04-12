«Кубарем улетел, смяло страшно»: «лютейшее» ночное ДТП в Приморье — видео с места

Лютейшее ночное ДТП произошло в Приморье. Видео с места аварии опубликовали в tg-канале urist_pomosh (18+).
В городе Артем, в районе дома ул. Достоевского, 7, водитель Honda Odyssey не убедился в безопасности манёвра при выезде со второстепенной дороги. В результате произошло столкновение с Toyota Crown.
Отмечается, что от удара рулевого Toyota Crown отбросило в дерево. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.
Жители Приморья активно обсуждают инцидент в пабликах: «Кубарем улетел, смяло страшно», «Разбросало во все стороны», «Кошмар, по сторонам совсем не смотрят?».