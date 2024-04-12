Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кубарем улетел, смяло страшно»: «лютейшее» ночное ДТП в Приморье — видео с места

«Разбросало во все стороны», — комментируют очевидцы.

Источник: Соцсети

Лютейшее ночное ДТП произошло в Приморье. Видео с места аварии опубликовали в tg-канале urist_pomosh (18+).

В городе Артем, в районе дома ул. Достоевского, 7, водитель Honda Odyssey не убедился в безопасности манёвра при выезде со второстепенной дороги. В результате произошло столкновение с Toyota Crown.

Отмечается, что от удара рулевого Toyota Crown отбросило в дерево. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.

Жители Приморья активно обсуждают инцидент в пабликах: «Кубарем улетел, смяло страшно», «Разбросало во все стороны», «Кошмар, по сторонам совсем не смотрят?».