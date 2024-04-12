Дождь и похолодание в северных районах ожидаются в Иркутской области 12 апреля

В эту пятницу весна встретит сибиряков утренней свежестью. Но если на севере региона столбики термометров упадут до минусовой температуры, то в столице Приангарья сильного похолодания не прогнозируют. Синоптики рассказали, чем же еще удивит нас погода в Иркутске 12 апреля 2024 года.
Погода в Иркутске 12 апреля 2024
— По области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, северо-восточный, а в южных районах юго-восточный 5−10 м/с. Местами возможны порывы до 13 м/с. Температура +7…+12 градусов, при облачной погоде −2…+3 градуса, а на севере Катангского района −5…-10 градусов.
Погода в Иркутске 12 апреля 2024 года будет с небольшим дождем, ветер юго-восточный 4−9 м/с. Столбики термометров покажут +9…+11 градусов.
Кроме того, горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин. А также утром на дорогах региона возможен гололед.