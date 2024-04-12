Дождь и похолодание в северных районах ожидаются в Иркутской области 12 апреля

В эту пятницу весна встретит сибиряков утренней свежестью. Но если на севере региона столбики термометров упадут до минусовой температуры, то в столице Приангарья сильного похолодания не прогнозируют. Синоптики рассказали, чем же еще удивит нас погода в Иркутске 12 апреля 2024 года.