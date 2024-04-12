Жителей и гостей Владивостока приглашают навести порядок на озере лотосов

Жителей и гостей Владивостока приглашают присоединиться к экоакции, которая пройдет в предстоящую субботу, 13 апреля. Мероприятие пройдет на популярном озере лотосов, недалеко от Кипарисово, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
«Осенью мы дружно провели субботник на озере лотосов и вывезли мусор, который копился десятилетиями — 220 мешков! Но работы оказалось больше, чем ожидалось. Поэтому 13 апреля мы организуем повторную экоакцию. В планах закончить уборку и установить разъяснительные стенды», — рассказывают организаторы мероприятия.
Что касается программы акции, то выезд от вокзала на электричке запланирован на 8:34 до остановки 9230 километр, но добраться можно и на своем транспорте.
До пункта назначения электричка прибудет примерно в 9:57, дальше от остановки надо будет пройти десять минут пешком до озера.
Здесь кроме уборки мусора также состоится установка стендов, и все это до 13:00. Затем будет отдых с обедом и прогулкой. Обратный путь запланирован на 14:46.