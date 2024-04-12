Небезопасный творог выявили в детском доме в Хабаровском крае

В социальном учреждении Хабаровского края выявлен творог, произведенный с нарушением требований технического регламента, сообщает ИА AmurMediа со ссылкой на Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
В марте Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в рамках государственной работы по обеспечению качества и безопасности пищевой продукции в одном из детских домов Хабаровска были отобраны пробы творога 9% жирности производства ООО «Молочный комбинат Переяславский» из рп. Переяславка, района имени Лазо.
Лабораторные исследования, проведенные подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория», показали наличие в продукте фермента с недоказанной безопасностью. Установлено, что творог, поставляемый в детское учреждение, не соответствует требованиям безопасности по содержанию пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств, в частности — по содержанию фермента «микробная трансглутаминаза».
9 апреля Управлением Россельхознадзора ООО «Молочный комбинат Переяславский» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Производителю предложено обеспечить соблюдение требований Технического регламента «О безопасности пищевой продукции». Кроме этого, приостановлено действие декларации соответствия на данную продукцию.
Информация о выявленном нарушении направлена руководству социального учреждения и в территориальное управление Роспотребнадзора.