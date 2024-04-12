Строительство детсада на улице Шатова началось в Хабаровске

Министр строительства края Алексей Дубов отметил, что строительство осуществляется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита, который был получен после участия в отборе проектов. Это уже не первый детский сад, который строится в Хабаровске. Еще один на 190 мест находится на улице Запарина. Сейчас ведется благоустройство прилегающей территории, а сдать объект в эксплуатацию планируется ко Дню города.