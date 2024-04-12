Строительство детсада на улице Шатова началось в Хабаровске

В рамках инвестпроекта «Комплексная застройка территории “Ореховая сопка” и госпрограммы “Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае” в региональной столице началось строительство нового детского сада. Учреждение на 320 мест будет расположено по улице Шатова рядом с новым жилым комплексом “Вершины” на площади свыше 15 тысяч квадратных метров. Подробнее в материале “Комсомольской правды” — Хабаровск».
Помимо современного здания с новым оборудованием в садике будут созданы игровые и физкультурные площадки. Территория вокруг будет украшена зелеными насаждениями. Уже сейчас на стройплощадке заканчиваются работы по обустройству, разработке котлована под фундамент здания, ведется армирование фундамента и прокладка инженерных сетей.
Министр строительства края Алексей Дубов отметил, что строительство осуществляется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита, который был получен после участия в отборе проектов. Это уже не первый детский сад, который строится в Хабаровске. Еще один на 190 мест находится на улице Запарина. Сейчас ведется благоустройство прилегающей территории, а сдать объект в эксплуатацию планируется ко Дню города.