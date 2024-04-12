Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске завершились поиски 8-летнего мальчика

Ребенок пропал утром 11 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Восьмилетний ребенок пропал в Иркутске утром 11 апреля. По словам встревоженной мамы, мальчик ушел с адреса, расположенного по улице Щапова. До настоящего времени о его местонахождении не было известно.

Юного сибиряка ростом 150 см с карими глазами и светло-русыми волосами в коротком синем пуховике, серой вязаной шапке и черных кроссовках искали полицейские и неравнодушные жители. И вот, утром 12 апреля в ГУ МВД России по Иркутской области сообщили о завершении поисков.

— Мальчика нашли. Он жив! Ребенок находился в гостях у знакомых, — говорят в МВД.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что поиски 8-летней школьницы, утонувшей в Усольском районе, продолжаются.