В Иркутске завершились поиски 8-летнего мальчика

Восьмилетний ребенок пропал в Иркутске утром 11 апреля. По словам встревоженной мамы, мальчик ушел с адреса, расположенного по улице Щапова. До настоящего времени о его местонахождении не было известно.
Юного сибиряка ростом 150 см с карими глазами и светло-русыми волосами в коротком синем пуховике, серой вязаной шапке и черных кроссовках искали полицейские и неравнодушные жители. И вот, утром 12 апреля в ГУ МВД России по Иркутской области сообщили о завершении поисков.
— Мальчика нашли. Он жив! Ребенок находился в гостях у знакомых, — говорят в МВД.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что поиски 8-летней школьницы, утонувшей в Усольском районе, продолжаются.