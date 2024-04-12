«СКА-Хабаровск» и «Тюмень» сыграют перенесённый матч 16 мая

Перед этим «СКА-Хабаровск» 14 апреля навестит в Туле «Арсенал» и, как ранее сообщало агентство, 20 апреля проведёт с «Енисеем» первый в 2024 году настоящий домашний матч на стадионе имени Ленина крупнейшего города Дальнего Востока.





— То, что сейчас мы в середине таблицы, этого недостаточно для нас, потеряли много очков в начале сезона, но будем добирать, — рассказал в интервью championat.com полузащитник «СКА-Хабаровска» Артём Симонян. — Генеральный директор «СКА-Хабаровск» не оставляет надежд побороться за выход в РПЛ и это возможно. Разные ситуации случались. Пока рано говорить, впереди тяжёлые игры. Надо несколько раз победить, а дальше уже будем смотреть в таблицу.