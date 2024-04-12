II Форум «День сокола» станет частью программы ВЭФ-2024 во Владивостоке

Во Владивостоке, 3 сентября, в день старта IX ВЭФ (16+) пройдет II Международный форум «День сокола» (16+). Об этом рассказали в Росконгрессе после заседания оргкомитета по его подготовке, сообщает ИА PrimaMedia.
Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко отметила, что в прошлом году мероприятие впервые было организовано в рамках ВЭФ, и его успешное проведение стало стимулом к продолжению работы над созданием центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных и дрофиных в разных регионах России.
Главной выставочной экспозицией станет «Арабская деревня» на выставке «Улица Дальнего Востока», где участникам предложат насладиться арабским кофе и сладостями, приготовленными по старинным рецептам. Традиционный для Петропавловска-Камчатского общегородского фестиваль, посвященный соколиной тематике, также запланирован в рамках культурной программы «Дня сокола».
Завершающим событием форума станет забег «Мы бережем» (0+) в поддержку программы президента РФ по сохранению кречета. Мероприятие пройдет на острове Русском.
Напомним, ВЭФ-2024 соберется во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Местом проведения, как и прежде, станет кампус Дальневосточного федерального университета.