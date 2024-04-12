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II Форум «День сокола» станет частью программы ВЭФ-2024 во Владивостоке

В этом году в рамках деловой программы будут затронуты современные научные технологии по изучению и мониторингу хищных птиц.

Источник: Freepik

Во Владивостоке, 3 сентября, в день старта IX ВЭФ (16+) пройдет II Международный форум «День сокола» (16+). Об этом рассказали в Росконгрессе после заседания оргкомитета по его подготовке, сообщает ИА PrimaMedia.

Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко отметила, что в прошлом году мероприятие впервые было организовано в рамках ВЭФ, и его успешное проведение стало стимулом к продолжению работы над созданием центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных и дрофиных в разных регионах России.

По ее словам, проведение форума в текущем году и расширение географии стран-участниц будут способствовать дальнейшему укреплению международного экологического сотрудничества и служить площадкой для выработки стратегических решений в вопросах защиты и преумножения популяции редких хищных птиц. В этом году в рамках деловой программы будут затронуты современные научные технологии по изучению и мониторингу соколов.

Главной выставочной экспозицией станет «Арабская деревня» на выставке «Улица Дальнего Востока», где участникам предложат насладиться арабским кофе и сладостями, приготовленными по старинным рецептам. Традиционный для Петропавловска-Камчатского общегородского фестиваль, посвященный соколиной тематике, также запланирован в рамках культурной программы «Дня сокола».

Завершающим событием форума станет забег «Мы бережем» (0+) в поддержку программы президента РФ по сохранению кречета. Мероприятие пройдет на острове Русском.

Напомним, ВЭФ-2024 соберется во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Местом проведения, как и прежде, станет кампус Дальневосточного федерального университета.

флора и фауна