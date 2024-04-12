II Форум «День сокола» станет частью программы ВЭФ-2024 во Владивостоке

Во Владивостоке, 3 сентября, в день старта IX ВЭФ (16+) пройдет II Международный форум «День сокола» (16+). Об этом рассказали в Росконгрессе после заседания оргкомитета по его подготовке, сообщает ИА PrimaMedia.

Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко отметила, что в прошлом году мероприятие впервые было организовано в рамках ВЭФ, и его успешное проведение стало стимулом к продолжению работы над созданием центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных и дрофиных в разных регионах России.

По ее словам, проведение форума в текущем году и расширение географии стран-участниц будут способствовать дальнейшему укреплению международного экологического сотрудничества и служить площадкой для выработки стратегических решений в вопросах защиты и преумножения популяции редких хищных птиц. В этом году в рамках деловой программы будут затронуты современные научные технологии по изучению и мониторингу соколов.