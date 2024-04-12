Число детей, пострадавших в авариях с электросамокатами, выросло в Новосибирской области

В 2023 году в Новосибирской области в авариях пострадали 9 детей, которые управляли электросамокатами. Об этом КП-Новосибирск рассказала начальник отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры НСО Инна Чумакова.
По ее словам, количество таких происшествий постоянно растет. К примеру, в 2022 году их было почти в два раза меньше.
В прокуратуре рассказали, что дети часто берут самокаты напрокат с помощью мобильного приложения родителей.
Отдельные риски связаны со случаями, когда взрослые сами берут ребенка в поездку на самокате в качестве второго пассажира.
В городе, по словам Чумаковой, нет специальной инфраструктуры для электросамокатов. В первую очередь — выделенных дорожек. Поэтому даже взрослому человеку сложно управлять электросамокатом так, чтобы не получить травму.