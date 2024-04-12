Снег и дождь ожидаются на выходных в Новосибирске

В Новосибирске на предстоящих выходных ожидается снег и дождь. Такие данные показывает сервис «Яндекс. Погода».
Согласно прогнозу погодного сервиса, в Новосибирске в субботу, 13 апреля, будет до +2…+7 градусов. Также будет дождь со снегом на протяжении всего дня. Ветер до 6 метро в секунду.
В воскресенье, 14 апреля, температура воздуха будет до +11 градусов. Однако день будет хмурым и дождливым. Кроме того, возможны осадки в виде снега.
Синоптики Западно-Сибирского УГМС отмечают, что ночью 13 апреля в Новосибирске будет −2…-4 градуса, а днем — до +6…+8 градусов. Ветер южный 6−11 метров в секунду, местами порывы ветра будут до 16 метров в секунду.
Также 14 апреля ночью будет +3…+5 градусов, а днем — до +10…+12 градусов. Ветер юго-западный ночью 6−11 метров в секунду, днем — до 4−9 метро в секунду. Также ожидается кратковременный дождь.