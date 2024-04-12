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Суд обязал мэрию Хабаровска отремонтировать подземный переход на «Павленко»

Подрядчиком, ответственным за работы, назначено МУП «Южное».

Источник: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровске суд обязал городскую администрацию провести ремонт подземного пешеходного перехода на остановке «Павленко» в Центральном районе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Ранее в этом году сотрудники надзорного ведомства выполнили осмотр подземника, в ходе которого нашли многочисленные нарушения. От стен перехода отваливалась штукатурка, напольная и декоративная плитка были сильно повреждены, в различных местах лежал мусор. Кроме того, объект пострадал от рук вандалов, которые изрисовали его граффити.

По итогам проверки районный прокурор направил иск в суд, где потребовал от управления дорог и внешнего благоустройства мэрии выделить субсидии на ремонт подземного перехода. Суд рассмотрел и удовлетворил исковое заявление.

Приводить скандальный переход в порядок будет МУП «Южное». Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.