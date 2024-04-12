Суд обязал мэрию Хабаровска отремонтировать подземный переход на «Павленко»

Ранее в этом году сотрудники надзорного ведомства выполнили осмотр подземника, в ходе которого нашли многочисленные нарушения. От стен перехода отваливалась штукатурка, напольная и декоративная плитка были сильно повреждены, в различных местах лежал мусор. Кроме того, объект пострадал от рук вандалов, которые изрисовали его граффити.