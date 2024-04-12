В Приморье на видео попало «свидание» под трассой редких леопардов

ВЛАДИВОСТОК, 12 апр — РИА Новости. Ученые получили видео «свидания» дальневосточных леопардов в тоннеле под автотрассой у границ национального парка «Земля леопарда» в Приморье, сообщает учреждение.
«Уникальное видео ночного рандеву засняла одна из фотоловушек “Земли леопарда”, установленная в так называемой водопропускной конструкции. Специалисты установили камеру для отслеживания переходов животных через линейные объекты вне заповедных территорий. Спустя время в не совсем подходящем для романтики месте показались два диких леопарда», — говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что если рядом фиксируются две разнополых особи леопарда, то это либо мама с котенком, либо «свидание».
По узору пятен на шкуре установлено, что на видео — самец под номером Leo 285M, который освоился в данном районе относительно недавно. Следом за ним в водопропускную конструкцию зашла самка Leo
Изучив вход в тоннель, леопарды вернулись тем же путем.
«Подобные объекты не могут не привлекать внимания леопардов, которые известны своей склонностью к использованию пещер, ходов и всевозможных углублений в скалах. Поэтому похожие элементы среды, даже если они антропогенного происхождения, леопарды будут исследовать и посещать, а может, использовать для переходов под дорогами», — рассказала старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Дина Матюхина.
Леопарды размножаются круглый год. Обычно их встреча длится всего несколько дней, а после они расходятся. В случае успешного зачатия самка вынашивает потомство около 90 дней. На свет появляются до трех котят, в воспитании которых самец не участвует.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.