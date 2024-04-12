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Поздравление Игоря Кобзева с Днем космонавтики

Уважаемые жители Иркутской области! Мы всегда будем гордиться тем, что именно в нашей стране — впервые в мире — учрежден День космонавтики.

Источник: НИА Байкал

Он стал международным праздником, посвященным первопроходцам и всем героям космоса, которые прославили наше Отечество.

12 апреля — памятная дата в истории. В 1961 году Юрий Гагарин воплотил в жизнь смелую мечту человечества о полете в космос. Навеки в исторических скрижалях полет первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, первый выход в открытый космос Алексея Леонова.

Сегодня молодые люди, мальчишки и девчонки продолжают мечтать о звездах и дальних полетах. Уверен, что наше подрастающее поколение вслед за иркутянами-космонавтами Борисом Волыновым, Дмитрием Кондратьевым, Анатолием Иванишиным и черемховцем Александром Полещуком тоже внесет свой вклад в будущее, продолжая космическую одиссею наших замечательных первопроходцев за пределами Земли.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.