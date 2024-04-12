Поздравление Игоря Кобзева с Днем космонавтики

Он стал международным праздником, посвященным первопроходцам и всем героям космоса, которые прославили наше Отечество.
12 апреля — памятная дата в истории. В 1961 году Юрий Гагарин воплотил в жизнь смелую мечту человечества о полете в космос. Навеки в исторических скрижалях полет первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, первый выход в открытый космос Алексея Леонова.
Сегодня молодые люди, мальчишки и девчонки продолжают мечтать о звездах и дальних полетах. Уверен, что наше подрастающее поколение вслед за иркутянами-космонавтами Борисом Волыновым, Дмитрием Кондратьевым, Анатолием Иванишиным и черемховцем Александром Полещуком тоже внесет свой вклад в будущее, продолжая космическую одиссею наших замечательных первопроходцев за пределами Земли.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.