Поздравление Игоря Кобзева с Днем космонавтики

Сегодня молодые люди, мальчишки и девчонки продолжают мечтать о звездах и дальних полетах. Уверен, что наше подрастающее поколение вслед за иркутянами-космонавтами Борисом Волыновым, Дмитрием Кондратьевым, Анатолием Иванишиным и черемховцем Александром Полещуком тоже внесет свой вклад в будущее, продолжая космическую одиссею наших замечательных первопроходцев за пределами Земли.