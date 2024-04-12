В Хабаровском крае закроется ледовая переправа на реке Амгунь

На этом же основании 13 апреля будет закрыта временная дорога в районе имени Полины Осипенко через реку Амгунь в устье ручья Талакан. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в регион работают шесть ледовых переправ: две в Аяно-Майском районе, по одной в Верхнебуреинском, Николаевском, имени Полины Осипенко и Ульчском районах.