На этом же основании 13 апреля будет закрыта временная дорога в районе имени Полины Осипенко через реку Амгунь в устье ручья Талакан. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в регион работают шесть ледовых переправ: две в Аяно-Майском районе, по одной в Верхнебуреинском, Николаевском, имени Полины Осипенко и Ульчском районах.
В Хабаровском крае закроется ледовая переправа на реке Амгунь
С потеплением лед становится хрупким, а это уже веское основание, чтобы прекратить работу ледовой переправы.