Один из двух кузбасских спутников потерялся в космосе. Об этом «АиФ в Кузбассе» рассказал генеральный конструктор кузбасских спутников Василий Фёдоров. Всего на орбите аппарата было два: «КузГТУ-1», отправленный в прошлом году, и «Кузбасс-300», отправленный в 2022 году.
«“КузГТУ-1” исследует, как затухает вибрация в невесомости. Но в конце марта произошло непредвиденное: спутник исчез с радаров. Пока до конца непонятно, с чем это связано. Была сильнейшая вспышка на солнце, и мы опасаемся, что наш аппарат пострадал. Мы с коллегами его пытаемся найти», — говорит Василий.
По его словам, сотрудники других центров управления полётами постоянно посылают сигнал на перезагрузку спутника. Возможно, его удастся перезагрузить и запустить.
На орбите тысячи спутников. По прогнозам специалиста, спутник «Кузбасс-300» летом тоже может сгореть. Так как космические аппараты находятся на низкой орбите, то со временем притягиваются к Земле и сгорают в атмосфере.