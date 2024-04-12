Один из двух кузбасских спутников потерялся в космосе

«“КузГТУ-1” исследует, как затухает вибрация в невесомости. Но в конце марта произошло непредвиденное: спутник исчез с радаров. Пока до конца непонятно, с чем это связано. Была сильнейшая вспышка на солнце, и мы опасаемся, что наш аппарат пострадал. Мы с коллегами его пытаемся найти», — говорит Василий.