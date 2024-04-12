Жители Братска пожаловались мэру на испорченную подрядчиком дорогу

— В основном сибиряки жаловались на состояние дороги. В прошлом году подрядчик вывез грунт со стройки и повредил дорожное покрытие. Организацию попросили устранить повреждения, однако это не было сделано. 9 апреля на проезжую часть колесами большегрузной техники в большом объеме вывезли грунт, — рассказал заместитель мэра по городскому хозяйству и строительству Егор Луковников.