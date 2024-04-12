Жители Братска пожаловались мэру на испорченную подрядчиком дорогу

Главе Братска Сергею Серебренникову поступило несколько обращений от жителей города. Все жалобы связаны со строительной площадкой в границах улиц Возрождения и Муханова, а также с автодорогой, которую называют «Старой Падунской трассой». Об этом сообщают в администрации города.
— В основном сибиряки жаловались на состояние дороги. В прошлом году подрядчик вывез грунт со стройки и повредил дорожное покрытие. Организацию попросили устранить повреждения, однако это не было сделано. 9 апреля на проезжую часть колесами большегрузной техники в большом объеме вывезли грунт, — рассказал заместитель мэра по городскому хозяйству и строительству Егор Луковников.
По поручению главы города специалисты администрации провели проверку на месте и привлекли к этому делу отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения.
Был проверен проект организации строительства, выявлены его нарушения. А в службу государственного жилищного и строительного надзора отправили список этих нарушений. Например, таких как отсутствие моечного пункта на выезде и временной дороги из железобетонных плит. Что касается дороги, то выезд согласован совершенно в другом месте.
Кроме того, изменения в проект организации строительства не внесены и не получены согласования на движение большегрузов. Работа по контролю за строительством объекта продолжается.