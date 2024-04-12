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Жители Братска пожаловались мэру на испорченную подрядчиком дорогу

В прошлом году подрядчик вывез грунт со стройки и повредил дорожное покрытие.

Источник: Комсомольская правда

Главе Братска Сергею Серебренникову поступило несколько обращений от жителей города. Все жалобы связаны со строительной площадкой в границах улиц Возрождения и Муханова, а также с автодорогой, которую называют «Старой Падунской трассой». Об этом сообщают в администрации города.

— В основном сибиряки жаловались на состояние дороги. В прошлом году подрядчик вывез грунт со стройки и повредил дорожное покрытие. Организацию попросили устранить повреждения, однако это не было сделано. 9 апреля на проезжую часть колесами большегрузной техники в большом объеме вывезли грунт, — рассказал заместитель мэра по городскому хозяйству и строительству Егор Луковников.

По поручению главы города специалисты администрации провели проверку на месте и привлекли к этому делу отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Был проверен проект организации строительства, выявлены его нарушения. А в службу государственного жилищного и строительного надзора отправили список этих нарушений. Например, таких как отсутствие моечного пункта на выезде и временной дороги из железобетонных плит. Что касается дороги, то выезд согласован совершенно в другом месте.

Кроме того, изменения в проект организации строительства не внесены и не получены согласования на движение большегрузов. Работа по контролю за строительством объекта продолжается.