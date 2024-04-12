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В Новосибирске семь месяцев ищут двухметрового мужчину с карими глазами

Семь месяцев ищут в Новосибирске кареглазого мужчину.

Источник: Лиза Алерт

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Лиза Алерт» волонтеры опубликовали повторно информацию о поиске Антона Ракецкого, 37 лет — его разыскивают с 6 октября прошлого года.

Приметы мужчины: рост 203 сантиметра, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза темно-карие, есть борода.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, поисковики просят откликнуться по телефону 8 800 700 54 52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

Напомним, что в Новосибирске ищут мужчину, который убил полицейского в Москве.