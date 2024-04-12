В апреле часть Хабаровска останется без горячей воды

Во второй декаде апреля часть центральной части Хабаровска останется на время без горячей воды. Энергетики согласовали с администрацией краевой столицы график температурных испытаний тепломагистралей от ТЭЦ-2. Они будут проводиться с 22 по 26 апреля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию пресс-службы ДГК.
В этот период горячей воды не будет в многоквартирных домах в следующих районах:
Кировский район в границах:
Амурский бульвар — ул. Джамбула, — ул. Металлистов, — ул. Тихоокеанская — ул. Истомина — Амурский бульвар;
Центральный район в границах:
Амурский бульвар, ул. Шеронова, Ленина от площади Блюхера до ул. Шевченко, ул. Гамарника (нечётная сторона);
Индустриальный район в границах:
улицы Калинина — пер. Доступный — ул. Волочаевская, ул. Гамарника, ул. Пионерская от Фабричного переулка до ул. Шевчука, ул. Морозова П. Л. до ул. Кубяка (во время отопительного сезона этот участок запитан на ТЭЦ-2, летом его переключают на ТЭЦ-1).
Температурные испытания необходимы для надёжной работы тепловых сетей.
Энергетики настоятельно просят горожан во время проведения температурных испытаний быть особенно осторожными вблизи с магистральными трубопроводами. Если заметите пар из-под земли, просадки грунта, обойдите этот участок стороной, не в коем случае не пытайтесь проехать над ним на машине. Это может быть смертельно опасно! Также важно сообщить о замеченных повреждениях в диспетчерскую Хабаровских тепловых сетей по телефону