В апреле часть Хабаровска останется без горячей воды

Энергетики настоятельно просят горожан во время проведения температурных испытаний быть особенно осторожными вблизи с магистральными трубопроводами. Если заметите пар из-под земли, просадки грунта, обойдите этот участок стороной, не в коем случае не пытайтесь проехать над ним на машине. Это может быть смертельно опасно! Также важно сообщить о замеченных повреждениях в диспетчерскую Хабаровских тепловых сетей по телефону 8 (4212) 36−35−16 .