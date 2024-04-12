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В Новосибирске ищут подрядчика для ремонта здания «Дом “Аэрофлота”

На первом этапе необходимо будет разработать проектную докумнетацию.

Источник: 2GIS

В Новосибирске объявили тендер на разработку проектной документации для ремонта здания «Дом “Аэрофлота” на улице Красный проспект, 44. Стоимость контракта составила 766,7 тысяч рублей, об этом сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит обследовать внутренние помещения здания и выявить дефекты, а также разработать архитектурные и конструктивные решения. В завершении необходимо оформить проектную документацию, на основании которой будет произведен ремонт.

Заявки на участие в торгах принимаются до 17 апреля. Срок сдачи работ — 30 сентября 2024 года.

Дом возвели в Новосибирске в 1930-х годах. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения.

Вячеслав Зубарев

строительство