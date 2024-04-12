Прокуратура Новосибирска нашла отставание в графике строительства школы

Учебное заведение на улице Тургенева должно быть сдано до 30 июня 2024 года. Однако работы пока выполнены на 80%. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного органа.
Объект проверила прокуратура Октябрьского района. Правоохранители выявили, что из-за несвоевременного исполнения работы, появился риск срыва сроков сдачи. Директору строительной компании, которая занимается возведением школы, вынесли предупреждение о недопустимости нарушения законодательства.
На данный момент в строительстве школы участвуют 130 специалистов. Они занимаются отделкой, установкой оборудования и благоустройством прилегающей территории.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщил о том, что в Октябрьском районе Новосибирска водитель совершил наезд на ребенка.