Дарем
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Новосибирска нашла отставание в графике строительства школы

Учебное заведение на улице Тургенева должно быть сдано до 30 июня.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Учебное заведение на улице Тургенева должно быть сдано до 30 июня 2024 года. Однако работы пока выполнены на 80%. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Объект проверила прокуратура Октябрьского района. Правоохранители выявили, что из-за несвоевременного исполнения работы, появился риск срыва сроков сдачи. Директору строительной компании, которая занимается возведением школы, вынесли предупреждение о недопустимости нарушения законодательства.

На данный момент в строительстве школы участвуют 130 специалистов. Они занимаются отделкой, установкой оборудования и благоустройством прилегающей территории.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщил о том, что в Октябрьском районе Новосибирска водитель совершил наезд на ребенка.

Прокуратура
строительство