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Прокуратура выявила риск срыва строительства школы в Новосибирске

Готовность школы на улице Тургенева составляет 80%.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске прокуратура проверила ход строительства школы на улице Тургенева. Гендиректору фирмы-подрядчика объявили предостережение из-за рисков срыва сроков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как рассказали в надзорном ведомства, по итогам проверки установлено, что готовность школы составляет 80%. В настоящее время на объекте работают более 130 человек, которые выполняют внутренние отделочные работы и благоустройство. Также выполняется установка оборудования.

Завершение строительства намечено на 30 июля, однако есть риски срыва сроков сдачи школы. В связи с несвоевременным выполнением этапов работ прокурор объявил гендиректору фирмы-подрядчика предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

строительство
Прокуратура