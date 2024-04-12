Дарем
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав обратился к казахстанцам из-за холеры

В Министерстве здравоохранения дали рекомендации казахстанцам, собирающимся в страны, где есть риск заразиться холерой, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Источник: astana.gov.kz

Как сообщается на сайте министерства здравоохранения, неблагополучными по заболеваемости холерой являются страны Африки, Азии, в том числе Индия, Афганистан, Пакистан:

При поездках в эти регионы казахстанцам рекомендуют:

  • употреблять для питья кипяченую или бутилированную воду; воздержаться от использования льда для охлаждения различных напитков;
  • проводить надлежащую термическую обработку продуктов перед употреблением; тщательно мыть фрукты и овощи,
  • используя кипяченую или бутилированную воду;
  • тщательно мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после посещения уборной;
  • купаться только в разрешенных водоемах, при этом не допускать попадания воды в полость рта;
  • при появлении первых признаков заболевания не заниматься самолечением, а немедленно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, в начале апреля при санитарно-карантинном контроле на борту рейса авиакомпании Air Astana по маршруту «Дели — Алматы» была выявлена пассажирка с жалобами на частый жидкий стул, выраженную слабость, сухость во рту. Выяснилось, что она является гражданкой Кыргызстана и следовала из Дели на родину, через Алматы. Врачи выявили у женщины холеру. Сразу же был определен круг близких контактных пассажиров, назначено лабораторное обследование. Больная и контактные пассажиры были госпитализированы. На борту воздушного судна провели дезинфекцию. Позже в ДСЭК Алматы сообщили, что среди контактных лиц больных или носителей холеры не выявили. Самочувствие всех членов экипажа удовлетворительное, жалоб на состояние здоровья нет.