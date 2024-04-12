Минздрав обратился к казахстанцам из-за холеры

Напомним, в начале апреля при санитарно-карантинном контроле на борту рейса авиакомпании Air Astana по маршруту «Дели — Алматы» была выявлена пассажирка с жалобами на частый жидкий стул, выраженную слабость, сухость во рту. Выяснилось, что она является гражданкой Кыргызстана и следовала из Дели на родину, через Алматы. Врачи выявили у женщины холеру. Сразу же был определен круг близких контактных пассажиров, назначено лабораторное обследование. Больная и контактные пассажиры были госпитализированы. На борту воздушного судна провели дезинфекцию. Позже в ДСЭК Алматы сообщили, что среди контактных лиц больных или носителей холеры не выявили. Самочувствие всех членов экипажа удовлетворительное, жалоб на состояние здоровья нет.