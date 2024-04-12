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Приметы на Иоаннов день: что нельзя делать 12 апреля 2024 года

В пятницу, 12 апреля, вспоминают святого Иоанна Лествичника.

Народный праздник получил название Иоаннов день или Иван Лествичник.

Что можно делать 12 апреля:

в старину считалось, что сегодня домовой может бесноваться, поэтому его старались задобрить;хозяйки выпекали специальное печенье — лесенки, освящали в церкви и раздавали всем членам семьи. Считалось, что это принесет здоровье и счастье домочадцам;

Что нельзя делать 12 апреля:

  • молодоженам ходить в гости к родителям в этот день;
  • совершать тяжелую работу по дому;
  • ссориться с близкими;
  • носить одежду темных цветов;

Народные приметы:

  • одуванчики зацвели рано — к короткому лету;
  • в апреле много дождей — лето грибным будет;
  • гуси низко летают — мало дождей будет.