Приметы на Иоаннов день: что нельзя делать 12 апреля 2024 года

Народный праздник получил название Иоаннов день или Иван Лествичник.
Что можно делать 12 апреля:
в старину считалось, что сегодня домовой может бесноваться, поэтому его старались задобрить;хозяйки выпекали специальное печенье — лесенки, освящали в церкви и раздавали всем членам семьи. Считалось, что это принесет здоровье и счастье домочадцам;
Что нельзя делать 12 апреля:
- молодоженам ходить в гости к родителям в этот день;
- совершать тяжелую работу по дому;
- ссориться с близкими;
- носить одежду темных цветов;
Народные приметы:
- одуванчики зацвели рано — к короткому лету;
- в апреле много дождей — лето грибным будет;
- гуси низко летают — мало дождей будет.