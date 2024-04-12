Во Владивостоке перекроют проезд в районе Патрокла

Во Владивостоке сегодня, 12 апреля, стартовали работы по обустройству проезда на участке дороги по улице Сочинской, от дома № 1 до № 15, в микрорайоне Патрокл. Завершить их планируется в течение двух дней, сообщили ИА PrimaMedia в МБУ «Содержание Городских Территорий».