Дарем
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке перекроют проезд в районе Патрокла

Ремонтные работы планируют завершить в течение двух дней.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке сегодня, 12 апреля, стартовали работы по обустройству проезда на участке дороги по улице Сочинской, от дома № 1 до № 15, в микрорайоне Патрокл. Завершить их планируется в течение двух дней, сообщили ИА PrimaMedia в МБУ «Содержание Городских Территорий».

Как рассказали специалисты, здесь будет проведено грейдирование и профилирование дорожного полотна, чтобы жители смогли комфортно и безопасно добираться до своих домов.

Участок перекроют с 7:00 до 18:00.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и освободить данный участок от личного транспорта.

Напомним, во Владивостоке на участке дороги от улицы Адмирала Юмашева, 14б до улицы Адмирала Кузнецова, 62а идут аварийно-восстановительные работы дорожного полотна и тротуаров.