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Олег Кожемяко поздравил приморцев с Днем космонавтики

Губернатор Приморского края пожелал успехов и новых достижений в связи с праздником.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Олег Кожемяко обратился к приморцам с поздравлением. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте регионального правительства, сообщает «КП — Владивосток».

«Уже больше 60 лет отмечается Международный день полета человека в космос. Для нашей страны этот праздник имеет огромное значение — 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил беспрецедентный шаг, шаг проложивший человечеству дорогу в космос. Проявив смелость и профессионализм, Гагарин доказал всему миру, что возможности отечественной науки и инженерии — безграничны», — сказал Олег Кожемяко.

Несомненно, Советский Союз стал первооткрывателем космического пространства. Вся страна праздновала это событие мирового масштаба как всеобщую народную победу. До сих пор эта дата символизирует единодушие нашего народа и уверенность в том, что вместе можно справиться с любыми трудностями.

«Россия была и остается признанной мировой космической державой. Свой вклад в освоение околоземного пространства вносит и Приморский край. Восточный центр дальней космической связи, расположенный в селе Галенки, сопровождал полет Юрия Гагарина. А сегодня участвует в управлении спутниковой группировкой космических аппаратов, обеспечивая условия для принятия решений высшими органами управления государства», — сообщил губернатор.

В конце поздравления глава Приморья отметил, что будущее России за развитием космической отрасли. Он пожелал успехов и новых достижений в профессиональной деятельности всем жителям края и работникам космической отрасли в частности.

Напомним, ранее «КП» рассказывала о старте ракеты-носителя «Ангара» с единственного на Дальнем Востоке космодрома.