Олег Кожемяко поздравил приморцев с Днем космонавтики

Олег Кожемяко обратился к приморцам с поздравлением. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте регионального правительства, сообщает «КП — Владивосток».

«Уже больше 60 лет отмечается Международный день полета человека в космос. Для нашей страны этот праздник имеет огромное значение — 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил беспрецедентный шаг, шаг проложивший человечеству дорогу в космос. Проявив смелость и профессионализм, Гагарин доказал всему миру, что возможности отечественной науки и инженерии — безграничны», — сказал Олег Кожемяко.

Несомненно, Советский Союз стал первооткрывателем космического пространства. Вся страна праздновала это событие мирового масштаба как всеобщую народную победу. До сих пор эта дата символизирует единодушие нашего народа и уверенность в том, что вместе можно справиться с любыми трудностями.