Еще 16 природных пожаров потушили в Приморье за сутки

За последние 24 часа в Приморском крае было ликвидировано 16 природных пожаров на общей площади около 875 гектаров. Из них четыре произошли на лесных участках, а остальные — на землях других категорий, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края, лесные пожары возникли на территориях Кировского, Спасского, Дальнереченского муниципальных районов и Уссурийского городского округа. В тушении пожаров участвовали 47 человек, задействовано было 12 единиц техники.
На землях других категорий пожары были зафиксированы в Шкотовском, Ханкайском, Ольгинском, Чугуевском, Красноармейском, Анучинском, Яковлевском муниципальных районах, Дальнереченском и Спасском муниципальных округах, а также в Артемовском городском округе. В тушении участвовало 96 человек, задействовано было 21 единица техники.
Напомним, что в большинстве населенных пунктов региона введен особый противопожарный режим, который имеет ряд ограничений, включая запрет на посещение лесов гражданами. Нарушение пожарной безопасности влечет за собой серьезные штрафы и уголовную ответственность. Граждане могут сообщить об обнаруженных пожарах по телефонам горячей линии: 8 (42337) 34−372,