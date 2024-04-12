Средний возраст жениха и невесты в Казахстане назвали аналитики

Согласно данным Бюро нацстатистики, приведенным в Telegram-канале Первого кредитного бюро Data Hub, по итогам 2023 года жители Астаны превзошли остальные регионы Казахстана по числу заключенных браков на 1000 человек населения — 7,46.
Прямо противоположный пример — Туркестанская область. Тут коэффициент брачности оказался самым низким по страны и составил всего 5,55.
Также авторы приводят еще ряд интересных фактов. Например, в 8 из 10 случаев казахстанцы вступают в брак впервые. При этом средний возраст жениха составляет 27,8 лет, невесты — 25,2 года. Вдобавок 41% последних имеет высшее образование, в то время как доля женихов, окончивших вуз, несколько ниже — 39%. Что касается возрастных диапазонов, то большинству мужчин, вступивших в брак в 2023 году, было от 20 до 39 лет (85%), большинству женщин — от 18 до 34 лет (82%).
При этом почти каждая пятая новая семья, создаваемая в Казахстане, является межнациональной. Чаще всего заключать брак казахстанцы предпочитают в июне и августе, меньше всего — в январе и феврале.
Отметим, что в 2023 году жители нашей страны заключили 120,9 тыс. браков — это был новый антирекорд. Аналитики отмечали, что показатель находился на минимуме за последние 19 лет. Наряду с этим сообщалось, что женщины вступают в брак охотнее мужчин, однако последние с возрастом женятся чаще. В ноябре прошлого года Казахстан вошел в топ-20 стран мира по количеству разводов.
Кроме того, по подсчетам аналитиков, в августе в Казахстане наблюдалось наибольшее количество случаев заключения брака, а разводиться граждане предпочитали в мае.