Средний возраст жениха и невесты в Казахстане назвали аналитики

Также авторы приводят еще ряд интересных фактов. Например, в 8 из 10 случаев казахстанцы вступают в брак впервые. При этом средний возраст жениха составляет 27,8 лет, невесты — 25,2 года. Вдобавок 41% последних имеет высшее образование, в то время как доля женихов, окончивших вуз, несколько ниже — 39%. Что касается возрастных диапазонов, то большинству мужчин, вступивших в брак в 2023 году, было от 20 до 39 лет (85%), большинству женщин — от 18 до 34 лет (82%).