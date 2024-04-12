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От укусов клещей пострадали уже 35 жителей Красноярского края

Среди пострадавших от укусов клещей 15 детей.

Источник: Аргументы и факты

С начала сезона клещей от укусов членистоногих пострадали 35 жителей Красноярского края, из них 15 — дети. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Как показали лабораторные исследования, 3,4% клещей заражены клещевым вирусным энцефалитом, 20,7% — клещевым боррелиозом, 6,9% — моноцитарным эрлихиозом.

Клещи сейчас активны в Красноярске, Сосновоборске, Ачинске, Канске, Шарыпово, Минусинске. Также членистоногие были замечены в Большемуртинском, Манском, Абанском, Ужурском, Ачинском, Саянском, Краснотуранском, Шушенском, Ермаковском, Каратузском, Минусинском районах Красноярского края.

В Роспотребнадзоре добавили, что два случая присасывания клещей зафиксировали в Хакасии.

«Вышеуказанное подтверждает, что с каждым днём растёт риск заражения клещевыми инфекциями не только при выезде на природу, но и на территории городских поселений», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Отметим, что в этом году в Красноярском крае планируют обработать 2525 га территорий от клещей. Полный список мест, подлежащих обработке, можно посмотреть по ссылке здесь.

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