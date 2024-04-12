От укусов клещей пострадали уже 35 жителей Красноярского края

С начала сезона клещей от укусов членистоногих пострадали 35 жителей Красноярского края, из них 15 — дети. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.
Как показали лабораторные исследования, 3,4% клещей заражены клещевым вирусным энцефалитом, 20,7% — клещевым боррелиозом, 6,9% — моноцитарным эрлихиозом.
В Роспотребнадзоре добавили, что два случая присасывания клещей зафиксировали в Хакасии.
«Вышеуказанное подтверждает, что с каждым днём растёт риск заражения клещевыми инфекциями не только при выезде на природу, но и на территории городских поселений», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Отметим, что в этом году в Красноярском крае планируют обработать 2525 га территорий от клещей. Полный список мест, подлежащих обработке, можно посмотреть по ссылке здесь.