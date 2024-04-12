Красноярец сам подмел пять километров Красраба из-за опасной крошки

Пост об этом он написал в соцсетях.
«Нет, это не дауншифтинг. И не субботник. Не альтруизм и не духовные практики. В этом году Красноярск наконец-то отказался от “Бионорда”. Вместо него стали сыпать мелкую каменную крошку. И когда я впервые проехал на самокате на работу, понял — есть нешуточный шанс навернуться на повороте, пойдя юзом на такой крошке. Трактора и спецтранспорт, конечно, пытаются ее убирать, но не всегда успешно. А посему я взял метлу и пошел подметать опасные места», — написал красноярец Артур Миханёв.
Комментаторы поддержали такой поступок красноярца. Вот, что писали пользователи:
«Молодца!»
«Артур Петрович! Вы просто космос!»
«Как всегда оригинален и позитивен!».
Напомним, в начале недели в Красноярске стартовал двухмесячник по благоустройству. За два месяца город очищают от грязи и мусора, что накопились за зиму. Также в этот период ремонтируют и красят дорожные ограждения, указатели, остановки, приводят в порядок светофоры, опоры освещения. В парках починят скамейки, урны, очистят памятники.