Красноярец сам подмел пять километров Красраба из-за опасной крошки

«Нет, это не дауншифтинг. И не субботник. Не альтруизм и не духовные практики. В этом году Красноярск наконец-то отказался от “Бионорда”. Вместо него стали сыпать мелкую каменную крошку. И когда я впервые проехал на самокате на работу, понял — есть нешуточный шанс навернуться на повороте, пойдя юзом на такой крошке. Трактора и спецтранспорт, конечно, пытаются ее убирать, но не всегда успешно. А посему я взял метлу и пошел подметать опасные места», — написал красноярец Артур Миханёв.