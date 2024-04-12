Ориентир на +8 градусов: жителям Хабаровска назвали условия отключения отопления весной

Столбики термометров в Хабаровске стремятся вверх, что, конечно, не может не радовать. Только вот с повышением температур воздуха в квартирах становится невыносимо душно. Из-за работающих батарей. Когда отключают отопление в Хабаровске — в нашем материале.
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В ХАБАРОВСКЕ
— Точная дата окончания отопительного периода будет определена при наступлении пятидневного периода со среднесуточной температурой воздуха +8 C и выше. Но все же будем ориентироваться на показатели, — сообщили «КП» — Хабаровск" в пресс-службе мэрии города.
Отключать батареи в Хабаровске в 2024 году пока рано. Да, днем уже держится уверенный «плюс». Но ночами температуры воздуха все еще могут быть слабо отрицательными. А учитывая качелеобразную погоду в середине весны, устойчивого тепла пока ждать не приходится.
КОГДА ОТКЛЮЧАТ БАТАРЕИ В ХАБАРОВСКЕ 2024
Справедливости ради стоит сказать: температуры воздуха вплотную приближаются к +20 градусам. Основания для отключения отопления в Хабаровске 2024 есть. Но не стоит делать преждевременные выводы, чтобы потом не кутаться в два одеяла.
— Сейчас идет теплый период и до 17 апреля будет превышение среднесуточной температуры в +8 градусов. И такая обстановка будет как раз примерно пять дней. Но это всплеск тепла, дальше нас ждет похолодание и температуры воздуха вернутся к обычным показателям для середины апреля. Думаю, что отключать отопление в Хабаровске пока не нужно, — прокомментировала Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС.
По климатическим нормам, отключение отопления в Хабаровске выпадает на конец апреля-начало мая. Но не исключено, что батареи станут холодными и раньше. Пока неизвестно, как поведет себя погода, метеорологи начнут составлять прогнозы в ближайшее время.
Поэтому пока лучше почаще проветривать квартиру, особенно в теплые дни. Зато при похолодании не придется дрожать и сыпать проклятиями. Точную дату, когда отключают отопление в Хабаровске, озвучат позже.