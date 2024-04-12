Ориентир на +8 градусов: жителям Хабаровска назвали условия отключения отопления весной

— Сейчас идет теплый период и до 17 апреля будет превышение среднесуточной температуры в +8 градусов. И такая обстановка будет как раз примерно пять дней. Но это всплеск тепла, дальше нас ждет похолодание и температуры воздуха вернутся к обычным показателям для середины апреля. Думаю, что отключать отопление в Хабаровске пока не нужно, — прокомментировала Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС.