Опаздывал на уроки из-за прыжков с парашютом: биография и личная жизнь космонавта Анатолия Иванишина

Он космонавт, и этим все сказано. Об уникальности покорителей Вселенной знает даже ребенок. Во всем мире из восьми миллиардов человек их чуть больше 550, четверть — из нашей страны. В том числе иркутянин Анатолий Иванишин, 112-й космонавт России и 525-й мира. В свой первый полет на орбиту он отправился почти 13 лет назад, а мечтал о звездах с детства. И стремился ввысь не на словах, а на деле. Как иркутский парень попал в число избранных, расскажем в деталях.
Вопреки обстоятельствам
— Кроме неба, его ничего не интересовало, — вспоминают о знаменитом выпускнике в иркутской школе № 11. Бывало, что из-за прыжков с парашютом Иванишин опаздывал на уроки. Впрочем, педагоги особо не ругались, ведь парень был способным. Особенно хорошо ему давались точные науки — алгебра, геометрия, физика. Из стремления в космонавты Анатолий никакого секрета не делал. В выпускном альбоме одноклассники изобразили его в скафандре — и в прогнозах не ошиблись.
Правда, с мечтой чуть не пришлось проститься. В летное училище иркутянина сначала не приняли — зрение оказалось неидеальным. Но, как говорится, не на того напали.
— Толя вернулся в Иркутск и пошел по окулистам. Целый год ел чернику, каждый день делал специальные упражнения для глаз, чтобы снова попробовать поступить в авиационное, — рассказывают педагоги. — Повторная попытка оказалась успешной.
Кстати, школа сыграла свою роль и в личной жизни звездного иркутянина. Он женат на однокласснице Светлане — очаровательной миниатюрной блондинке. Сам Анатолий ростом 182 сантиметра — это обстоятельство едва не стало еще одним препятствием на пути к звездам. Стандартные кресла в космических кораблях были рассчитаны на героев ниже ростом. Но и здесь фортуна не подвела. Со временем параметры пересмотрели. В 2003 году Иванишин приступил к подготовке, а спустя два года ему присвоили квалификацию «космонавт-испытатель».
Байкал в иллюминаторе
За три полета Иванишин провел в космосе больше года — 476 суток. Условия на МКС комфортные, но нужно привыкнуть: замкнутое пространство плюс невесомость. Анатолий отмечал, что для него это проблемы не составило. Как, впрочем, и другие бытовые обстоятельства: влажные обтирания взамен привычного душа, необходимость спать стоя, отсутствие домашних обедов, вместо которых — консервы в банках и пакетах.
В обычном расписании у космонавтов — работа по 8 часов в сутки, спортивные тренировки и отдых. Работа — это, в том числе, научные эксперименты. Например, в 2020-м экспедиция под руководством Анатолия Иванишина занималась печатью костной ткани на магнитном 3D-биопринтере. Его разработали и доставили на международную космическую станцию еще в 2018 году — для первого в мире эксперимента по печати живых тканей на орбите.
Отдыхают в небе почти как на Земле. Через интернет доступны фильмы, музыка, новости, есть и мобильная связь, так что домой звонят почти каждый день.
Одно из любимых развлечений — делать яркие фотоснимки нашей планеты. Иркутск и Байкал не раз попадали в объектив. Причем не только космонавтов из нашего региона, но и их коллег. Естественно, что не упустил такой возможности и Анатолий Иванишин. В первом же полете, в начале 2012-го, на сайте Роскосмоса в рубрике «Почтовый ящик космонавта» были выложены фото Иркутска и скованного льдом Байкала. Автор снимков Иванишин. Символично и то, что во время второго полета нашего земляка в космос для экипажа «Союза МС-01» был выбран позывной «Иркут».
КСТАТИ
Кого берут на МКС?
Роскосмос периодически проводит отбор. В 2012 году прошли восемь кандидатов, в 2018-м — восемь, в 2021-м — четыре. Очередной конкурс проходит именно сейчас. Результаты должны стать известны к концу мая. Какие требования предъявлялись? С одной стороны, вполне разумные, а с другой — весьма непросто соединить в себе весь перечень навыков, способностей и физических данных.
Итак, требования к кандидатам:
— Гражданин РФ в возрасте до 35 лет.
— Высшее образование по летным, инженерным, научным, медицинским специальностям.
— Опыт работы по специальности не менее трех лет.
— Наличие способностей к изучению космической техники.
— Знание иностранного языка.
— Хорошая физическая подготовка и необходимые психологические качества.
— Наличие необходимого минимума общих знаний в области культурологии.
— Рост от 150 до 190 сантиметров, вес 50 — 90 килограммов.
— Размер обуви — до 46-го.
ФАКТ
Иркутская область — один из лидеров среди регионов России по числу космонавтов. К настоящему моменту среди покорителей космоса — четверо, родившихся в Приангарье.
МНЕНИЕ
Павел НИКИФОРОВ, директор Иркутского планетария:
В числе привлекательных профессий.
— В центре одаренных детей «Персей» проводилась смена по астрономии. Естественно, мы затрагивали тему космонавтики и будущих профессий, связанных с космосом. Ребят очень вдохновляют современные технические возможности человечества, то, что делается для исследования космоса. И когда мы с ними наблюдали в прямом эфире запуск пилотируемого корабля «Союз МС-25», многие говорили, что не прочь были бы оказаться в составе экипажа. При этом дети отдают себе отчет, каких трудов и упорства это стоит! Среди важных качеств школьники отмечают дисциплину и высокую самоорганизацию. И они к этому готовы. Так что космонавтика остается в числе привлекательных профессий для иркутских подростков. Кто знает, может, им действительно хватит упорства и мы увидим их в составе экипажей.
Кстати, гостями нашего планетария были и состоявшиеся космонавты — Борис Волынов и Анатолий Иванишин. Волынов — единственный ныне живущий космонавт из первого, гагаринского отряда космонавтов СССР. Даже в солидном возрасте, а ему почти 90, он сохраняет бодрость, оптимизм и в этом отношении может быть для всех примером. Мы не раз встречались и еще с одним космонавтом. Жугдэрдэмидиийн Гуррагча — первый и пока единственный космонавт из Монголии. В соседней стране также есть интерес к тому, чтобы отправить в космос еще как минимум одного своего представителя, возможно, женщину.