Опаздывал на уроки из-за прыжков с парашютом: биография и личная жизнь космонавта Анатолия Иванишина

— В центре одаренных детей «Персей» проводилась смена по астрономии. Естественно, мы затрагивали тему космонавтики и будущих профессий, связанных с космосом. Ребят очень вдохновляют современные технические возможности человечества, то, что делается для исследования космоса. И когда мы с ними наблюдали в прямом эфире запуск пилотируемого корабля «Союз МС-25», многие говорили, что не прочь были бы оказаться в составе экипажа. При этом дети отдают себе отчет, каких трудов и упорства это стоит! Среди важных качеств школьники отмечают дисциплину и высокую самоорганизацию. И они к этому готовы. Так что космонавтика остается в числе привлекательных профессий для иркутских подростков. Кто знает, может, им действительно хватит упорства и мы увидим их в составе экипажей.