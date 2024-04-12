Автобусов больше, а вечером не уехать: что делать с общественным транспортом Владивостока

Переход общественного транспорта Владивостока на трехлетние контракты пока не решил всех проблем. За два года на маршруты вышли 176 новых автобусов, пополнив общий парк до 570 единиц, но жители по-прежнему активно жалуются на их отсутствие в вечерние часы. В мэрии признали проблему и объяснили ее, в том числе, нехваткой водителей. Сейчас специалистов ищут в соседних городах и регионах, предоставляют бесплатное обучение и общежития. Администрация, тем временем, положительно оценивает практику трехлетних контрактов, подчеркивая массовую закупку новых машин извозчиками, и прорабатывает внедрение брутто-контрактов. Поток нареканий, тем временем, не спадает.
Автобусы после 20 часов ходят редко, если ходят вообще, и, как правило, забитые под завязку. Такими сообщениями полнится телеграм-канал Шестаков. Директ (18+), куда горожане могут транслировать свое недовольство напрямую властям. Редакция ИА PrimaMedia обратилась с официальным запросом к администрации Владивостока о причинах проблемы и решениях недовыпуска автобусов.
Стоит сказать, что за период 2023 — 2024 года автотранспортными предприятиями приобретено 176 единиц общественного транспорта. Из них 20 автобусов и 16 троллейбусов приобретено за счет специального казначейского кредита, выделенного Приморью из федерального бюджета, и 140 автобусов — бизнесом. По состоянию на 9 апреля 2024 года перевозка пассажиров осуществляется по 97 муниципальным маршрутам, которые обслуживают 570 пассажирских транспортных средств.
«Количество, класс транспортных средств на маршрутах установлены исходя из результатов комплексного исследования пассажиропотока на территории Владивостокского городского округа, мониторинга работы маршрутной сети в целом. Все районы Владивостока обеспечены транспортной доступностью общественным транспортом, маршрутная сеть соответствует существующему пассажиропотоку», — уточнили в мэрии.
В администрации отметили, что движение во Владивостоке по большинству муниципальных маршрутов осуществляется до 23 часов. Увеличение интервала движения автобусов власти объяснили загруженностью дорожного трафика, непредвиденными дорожно-транспортными происшествиями, погодными условиями, сходами из-за технических неисправностей, а также нехваткой водительского состава. Кроме этого, в вечернее время, после 20 часов, поток пассажиров сокращается, и подвижной состав, который осуществлял выход на первые (ранние) рейсы, начинает постепенно сходить с городских маршрутов в соответствии с графиками движения. Соответственно, на линии остается минимальное количество транспорта, «рассчитанное от реального пассажиропотока».
Специалисты управления транспорта и муниципального бюджетного учреждения «Автоматизированный диспетчерский центр» ежедневно (в том числе, в выходные дни) проводят мониторинг работы городского общественного транспорта как посредством геолокационной системы «Управление транспортом», так и с выездом на маршруты.
«За нарушения условий контракта, в том числе, за нарушение расписания движения в вечернее время, к автотранспортным предприятиям регулярно применяются штрафные санкции, а также направляются требования о недопущении нарушений условий муниципальных контрактов. Так, по состоянию на 1 апреля 2024 года с даты заключения контрактов на 3 года (август 2022), за различные нарушения условий контрактов к автотранспортным предприятиям администрацией Владивостока применены штрафные санкции на общую сумму более 20 млн рублей», — рассказали в администрации города.
По информации, предоставленной руководителями автотранспортных предприятий, проблему недовыпуска автобусов, связанную с нехваткой водительского состава, решают ведением поиска граждан, в том числе, в соседних регионах РФ, заинтересованных в устройстве на работу в качестве водителей маршрутных транспортных средств. Кандидату предоставляется бесплатное обучение на водителя автобуса, иногородним предоставляется общежитие.
"Трёхлетние контракты, заключенные между администрацией города и автотранспортными предприятиями, показали положительный результат, в том числе, обновлением автобусного парка, — подчеркнули в мэрии.
Еще одно серьезное преобразования, по крайней мере, в части маршрутной сети, потребует проект «Лёгкое метро». Он предполагает строительство новых пассажирских платформ железнодорожного транспорта, согласование расписания движения электропоездов с существующим расписанием движения междугородними грузовыми и пассажирскими перевозками.
«При реализации проекта расписание движения городских автобусов будет скорректировано с расписанием движения электропоездов», — сообщили в ведомстве.