Автобусов больше, а вечером не уехать: что делать с общественным транспортом Владивостока

Переход общественного транспорта Владивостока на трехлетние контракты пока не решил всех проблем. За два года на маршруты вышли 176 новых автобусов, пополнив общий парк до 570 единиц, но жители по-прежнему активно жалуются на их отсутствие в вечерние часы. В мэрии признали проблему и объяснили ее, в том числе, нехваткой водителей. Сейчас специалистов ищут в соседних городах и регионах, предоставляют бесплатное обучение и общежития. Администрация, тем временем, положительно оценивает практику трехлетних контрактов, подчеркивая массовую закупку новых машин извозчиками, и прорабатывает внедрение брутто-контрактов. Поток нареканий, тем временем, не спадает.

Автобусы после 20 часов ходят редко, если ходят вообще, и, как правило, забитые под завязку. Такими сообщениями полнится телеграм-канал Шестаков. Директ (18+), куда горожане могут транслировать свое недовольство напрямую властям. Редакция ИА PrimaMedia обратилась с официальным запросом к администрации Владивостока о причинах проблемы и решениях недовыпуска автобусов.

Стоит сказать, что за период 2023 — 2024 года автотранспортными предприятиями приобретено 176 единиц общественного транспорта. Из них 20 автобусов и 16 троллейбусов приобретено за счет специального казначейского кредита, выделенного Приморью из федерального бюджета, и 140 автобусов — бизнесом. По состоянию на 9 апреля 2024 года перевозка пассажиров осуществляется по 97 муниципальным маршрутам, которые обслуживают 570 пассажирских транспортных средств.

Также там сообщили, что средний возраст общественного транспорта за пять лет омолодился в три раза. В 2019 году он был 13 лет, а по состоянию на 10 апреля 2024 — 4 года. До 2025 года все перевозчики обязались заменить автобусы так, чтобы все они были не старше 2017 года выпуска.