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Ступени ракеты «Ангара-А5» разыскивают в море у побережья Хабаровского края

Поисковые группы работают на границе Ульчского и Ванинского районов.

Источник: Роскосмос

Первая поисковая группа Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Роскосмоса вылетела на вертолёте к возможному месту падения ступеней новейшей российской ракеты «Ангара-А5». Напомним, успешный пуск комплекса с космодрома Восточный в Амурской области состоялся накануне, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Траектория вывода ракеты и полезной нагрузки на орбиту рассчитана так, что часть отработавших ступеней могла упасть на территории Хабаровского края в безлюдном месте на землю на границе Ульчского и Ванинского районов, либо в Татарский пролив.

— Пока точно неизвестно, упали обломки на землю или в море, но вчера жители Де-Кастри слышали грохот от падения частей ракеты, — рассказал начальник отдела по вопросам гражданской защиты населения администрации Ульчского района Алексей Федоров. Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Ванинского района Павел Перцов сообщил, что по имеющейся у него предварительной информации, все ступени «Ангары-А5» упали в Татарский пролив.

космос