Ступени ракеты «Ангара-А5» разыскивают в море у побережья Хабаровского края

— Пока точно неизвестно, упали обломки на землю или в море, но вчера жители Де-Кастри слышали грохот от падения частей ракеты, — рассказал начальник отдела по вопросам гражданской защиты населения администрации Ульчского района Алексей Федоров. Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Ванинского района Павел Перцов сообщил, что по имеющейся у него предварительной информации, все ступени «Ангары-А5» упали в Татарский пролив.