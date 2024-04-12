Спасала раненых, рискуя своей жизнью: Татьяне Левицкой вручили медаль «За Боевые отличия»

Левицкая Татьяна Александровна — уроженка Амурской области, которая посвятила свою жизнь врачебному делу. Она стала военнослужащей, получив звание старшего прапорщика. Когда началась военная спецоперация, женщина не могла остаться в стороне. Она уехала в Донбасс, чтобы внести свой вклад в общую Победу. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Татьяна Левицкая служит фельдшером танкового батальона учебного центра Восточного военного округа в Хабаровском крае. В зоне СВО она не раз бывала на линии боевого соприкосновения. Несмотря на опасность, она всегда оставалась настоящим профессионалом в своем деле. Старший прапорщик не только оказывала помощь раненым, но и принимала участие в их эвакуации под плотным огнем противника.
— Отвага самоотверженность и решительность Татьяны сохранили жизнь и здоровье не одному десятку наших ребят — военнослужащих ВС РФ, — рассказали в пресс-службе ВВО.
За смелость и заслуги перед страной Татьяна Левицкая была награждена медалью «За Боевые отличия».