Спасала раненых, рискуя своей жизнью: Татьяне Левицкой вручили медаль «За Боевые отличия»

Татьяна Левицкая служит фельдшером танкового батальона учебного центра Восточного военного округа в Хабаровском крае. В зоне СВО она не раз бывала на линии боевого соприкосновения. Несмотря на опасность, она всегда оставалась настоящим профессионалом в своем деле. Старший прапорщик не только оказывала помощь раненым, но и принимала участие в их эвакуации под плотным огнем противника.