Пять хоккеистов «Амура» продлили контракты с хабаровским клубом

— Для меня Хабаровск — родной дом. У нас собрался очень хороший коллектив, в котором мне хотелось остаться. Костяк команды сохранился, мы смогли найти общий язык друг с другом. Хочется играть, развиваться и достигать новых высот, — рассказал Сергей Рыжиков. Еще один воспитанник хабаровской школы хоккея, Кирилл Слепец, подписал с «Амуром» двусторонний контракт на один сезон. Форвард принял участие в 53 матчах в регулярке, отметился восемью шайбами и 11 передачами. Причем три шайбы Слепец забросил в меньшинстве, с чем вошел в ТОП-8 игроков КХЛ по этому показателю.



Лучший снайпер «Амура» Владислав Барулин также остается в Хабаровске. Он подписал односторонний контракт на один сезон. Форвард провел свой лучший сезон в карьере. В активе нападающего 17 шайб и 14 результативных передач в регулярном чемпионате. В шести матчах плей-офф Барулин отметился тремя баллами. В этом сезоне форвард достиг отметки в 100 матчей за хабаровскую команду. Кроме того, Барулин получил вызов в сборную команду России.