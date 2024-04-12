Пять хоккеистов «Амура» продлили контракты с хабаровским клубом

Хоккейный клуб «Амур» продолжает формирование команды на предстоящий сезон КХЛ, придерживаясь политики сохранения состава, который выступал в минувшем чемпионате. Так в команде остаются Кирилл Слепец, Сергей Рыжиков, Роман Макаров, Иван Волгин и Владислав Барулин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Уроженец Челябинска, Иван Волгин, играющий в прошлом сезоне в системе «Амура», — лучший бомбардир прошедшего регулярного чемпионата МХЛ. В 54 встречах за «Амурских Тигров» форвард набрал 64, а в матчах плей-ин — три очка в трех матчах. Тренерский штаб, учитывая его успехи, принял решение взять его во «взрослую» команду.
— Спасибо руководству за доверие. Приложу максимум усилий, чтобы быть полезным команде. Я очень рад, что смогу играть за хабаровский «Амур», — прокомментировал Иван Волгин.
Нападающий Роман Макаров, тоже «молодой тигр», заключил двустороннее соглашение на один сезон с «Амуром». Большую часть сезона он провел в МХЛ, где за «Амурских Тигров» набрал 34 очка. Дебютировал в КХЛ, сыграв в девяти матчах за «Амур», первая игра пришлась на ноябрьский матч в Сочи.
Защитник Сергей Рыжиков заключил с «Амуром» двустороннее соглашение, которое будет действовать до конца чемпионата 2024/25. Рыжиков — воспитанник хабаровского хоккея. Он дебютировал в КХЛ в минувшем сезоне, проведя 13 матчей за «Амур». В КХЛ у него семь штрафных минут в регулярном чемпионате, пять из которых — за эффектный бой 25 декабря с нападающим «Нефтехимика» Владимиром Брюквиным. Хабаровчанин тогда одержал победу.
— Для меня Хабаровск — родной дом. У нас собрался очень хороший коллектив, в котором мне хотелось остаться. Костяк команды сохранился, мы смогли найти общий язык друг с другом. Хочется играть, развиваться и достигать новых высот, — рассказал Сергей Рыжиков. Еще один воспитанник хабаровской школы хоккея, Кирилл Слепец, подписал с «Амуром» двусторонний контракт на один сезон. Форвард принял участие в 53 матчах в регулярке, отметился восемью шайбами и 11 передачами. Причем три шайбы Слепец забросил в меньшинстве, с чем вошел в ТОП-8 игроков КХЛ по этому показателю.
Лучший снайпер «Амура» Владислав Барулин также остается в Хабаровске. Он подписал односторонний контракт на один сезон. Форвард провел свой лучший сезон в карьере. В активе нападающего 17 шайб и 14 результативных передач в регулярном чемпионате. В шести матчах плей-офф Барулин отметился тремя баллами. В этом сезоне форвард достиг отметки в 100 матчей за хабаровскую команду. Кроме того, Барулин получил вызов в сборную команду России.