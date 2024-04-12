В Уфе расцвели подснежники

Весной прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за умышленное уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красные книги РФ и регионов. Теперь за сбор редких растений физическим лицам может грозить штраф до 1 млн рублей и лишение свободы сроком до четырех лет, а за незаконное приобретение или продажу — штраф до 1,5 млн рублей и лишение свободы до пяти лет.