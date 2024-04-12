В Уфе расцвели подснежники

На территории Башкирии произрастает множество видов первоцветов, вошедших в Красную книгу республики. Это и тюльпан шренка, рябчик русский, ирис низкий и ценнейшие лекарственные растения: первоцвет крупночашечный, прострел раскрытый или «сон-трава», горицвет весенний (адонис весенний), запасы которых сокращаются из-за вырывания растений с корнем.
Напомним, за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, занесенных в Красную книгу, предусмотрена административная ответственность. Продавцы и покупатели рискуют заплатить высокий штраф за свою незаконную деятельность.
Весной прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за умышленное уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красные книги РФ и регионов. Теперь за сбор редких растений физическим лицам может грозить штраф до 1 млн рублей и лишение свободы сроком до четырех лет, а за незаконное приобретение или продажу — штраф до 1,5 млн рублей и лишение свободы до пяти лет.
Если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, то за сбор может грозить штраф до 2 млн рублей и лишение свободы сроком до восьми лет, а за приобретение или продажу — штраф от 3 млн и лишение свободы сроком до девяти лет.