Домовой беснуется: почему 12 апреля нельзя выходить ночью на улицу и оставлять мусор у дверей

Какая по счету ступень пригорела или треснула, тот месяц в году будет не самым удачным. Также был обычай подбрасывать печенье вверх — чье выше взлетело, тот будет самым счастливым.
Считалось, что 12 апреля людей могут поджидать разные несчастья. А все потому, что беснуется домовой. Домашний дух сегодня держит оборону от всей нечисти, которую он целый год выгонял из избы. Поэтому домового старались поддержать и задобрить — в угол для него ставили красивое блюдце со сладкой кашей, пироги и чашку молока. Ночью внимательно прислушивались — раздающиеся в темноте тяжкие вздохи предвещали горе в семье. До рассвета никто не выходил на улицу, потому что нечисть могла осаждать жилище до первых лучей солнца.
Весь день люди наблюдали за погодой. Если начался ливень — год будет урожайным на грибы. Красное небо на закате предвещает ветреный день. А цветущие одуванчики сообщают, что лето придет рано, но и закончится быстро.
В этот день нельзя:
заниматься тяжелым физическим трудом — к продолжительной болезни, ходить в гости к родителям супруга — к скандалу, надевать темную одежду — к несчастью, шить и вязать — ребенка будет ждать несчастливая судьба, оставлять мусор у дверей — соседи узнают все тайны семьи.
Именины сегодня отмечает Иван.
В этот день родились:
мореплаватель и исследователь Юрий Лисянский, географ, исследователь Центральной Азии Николай Пржевальский, ученый-геолог и писатель-фантаст Александр Шалимов, космонавт, заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза Игорь Волк, актриса театра, кино Елена Корикова, легкоатлет, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский.