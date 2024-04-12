Домовой беснуется: почему 12 апреля нельзя выходить ночью на улицу и оставлять мусор у дверей

Считалось, что 12 апреля людей могут поджидать разные несчастья. А все потому, что беснуется домовой. Домашний дух сегодня держит оборону от всей нечисти, которую он целый год выгонял из избы. Поэтому домового старались поддержать и задобрить — в угол для него ставили красивое блюдце со сладкой кашей, пироги и чашку молока. Ночью внимательно прислушивались — раздающиеся в темноте тяжкие вздохи предвещали горе в семье. До рассвета никто не выходил на улицу, потому что нечисть могла осаждать жилище до первых лучей солнца.