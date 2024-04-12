Дожди и 26 градусов тепла обещают синоптики Приморью в выходные дни

Ближайшей ночью фронтальные разделы хабаровского циклона приблизятся к Приморью, что вызовет дожди на западе, которые постепенно распространятся на остальные районы и усилятся, сообщает ИА PrimaMedia. По данным Примгидромета, в отдельных местах возможны ливни с грозами, а на побережье будет туман. Минимальные температуры будут выше нуля.