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Дожди и 26 градусов тепла обещают синоптики Приморью в выходные дни

Во Владивостоке — туман и морось.

Сейчас в Дареме: +15° 7 м/с 90% 739 мм рт. ст. +15°
Источник: PrimaMedia.ru

Ближайшей ночью фронтальные разделы хабаровского циклона приблизятся к Приморью, что вызовет дожди на западе, которые постепенно распространятся на остальные районы и усилятся, сообщает ИА PrimaMedia. По данным Примгидромета, в отдельных местах возможны ливни с грозами, а на побережье будет туман. Минимальные температуры будут выше нуля.

В течение дня фронты сдвинутся на восток, начнется увеличение атмосферного давления. Дожди сохранятся местами на севере края. На остальной территории осадки остановятся. Максимальные температуры в континентальных районах будут держаться в пределах +20…+26ºС, а на побережье +9…+17ºС.

Ночью 13 апреля в северных районах дожди закончатся, будет тепло. Днем температура приблизится к летним значениям.

Предстоящие осадки не сильно повлияют на пожароопасную ситуацию. На выходных большая часть территории будет иметь класс пожароопасности 4 — высокий уровень опасности.

Во Владивостоке предстоящей ночью субботы ожидается слабый дождь, который закончится днем. Максимальная температура будет +11…+14ºС.

Утром в воскресенье, 14 апреля, будет туман, морось, и день будет еще более теплым, чем в субботу. Минимальные температуры будут в пределах +4…+7ºС.