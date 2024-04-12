Дожди и 26 градусов тепла обещают синоптики Приморью в выходные дни

Ближайшей ночью фронтальные разделы хабаровского циклона приблизятся к Приморью, что вызовет дожди на западе, которые постепенно распространятся на остальные районы и усилятся, сообщает ИА PrimaMedia. По данным Примгидромета, в отдельных местах возможны ливни с грозами, а на побережье будет туман. Минимальные температуры будут выше нуля.
В течение дня фронты сдвинутся на восток, начнется увеличение атмосферного давления. Дожди сохранятся местами на севере края. На остальной территории осадки остановятся. Максимальные температуры в континентальных районах будут держаться в пределах +20…+26ºС, а на побережье +9…+17ºС.
Ночью 13 апреля в северных районах дожди закончатся, будет тепло. Днем температура приблизится к летним значениям.
Предстоящие осадки не сильно повлияют на пожароопасную ситуацию. На выходных большая часть территории будет иметь класс пожароопасности 4 — высокий уровень опасности.
Во Владивостоке предстоящей ночью субботы ожидается слабый дождь, который закончится днем. Максимальная температура будет +11…+14ºС.
Утром в воскресенье, 14 апреля, будет туман, морось, и день будет еще более теплым, чем в субботу. Минимальные температуры будут в пределах +4…+7ºС.