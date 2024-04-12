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Хабаровск развивает производство беспилотных летательных аппаратов

Беспилотные летательные аппараты в Хабаровском крае: прогресс и перспективы.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае активно реализуется нацпроект «Беспилотные авиационные системы», сообщает пресс-служба правительства края.

В регионе уже функционируют три инновационные компании, специализирующиеся на производстве беспилотных летательных аппаратов. Предприятия занимаются разработкой собственного программного обеспечения и планируют расширение своих компетенций в области беспилотной авиации.

«По поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева разработана региональная программа и определена потребность в БПЛА. Осуществляется поддержка производителей для выпуска новых беспилотников. Прорабатывается создание в крае научно-производственного центра беспилотной авиации», — сообщил начальник управления промышленной политики министерства промышленности и торговли края Денис Кирюхин.

Одна из компаний представила новую модель БПЛА, которая уже прошла успешные пробные полеты. Беспилотники способны выполнять полеты до 20 часов, достигать скорости до 90 км/ч и имеют радиус действия 150 км. Ожидается проведение дополнительных испытаний новой модели БПЛА, а также работа над системой регулирования движения и позиционирования дронов.

В рамках нацпроекта также проводится подготовка специалистов, для которой выделена федеральная субсидия в размере почти 300 млн рублей.