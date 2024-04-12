В Красноярске на выходных потеплеет до +12 градусов

В Красноярске ближайшие выходные будут теплыми, но дождливыми. Воздух в городе прогреется до +12 градусов. Такими данными поделились в краевом Гидрометцентре. Публикуем прогноз погоды в Красноярске на выходные
Погода в Красноярске 13 апреля 2024
Ночью в субботу на улице ожидается минусовая температура. Портал GISMETEO и краевой Гидрометцентр обещают −6 градусов за окном. Днем придет потепление. Воздух в городе прогреется до +6 градусов.
Будет облачно, осадков не ожидается. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.
Погода в Красноярске 14 апреля 2024
В воскресенье будет теплее. Это почувствуется уже ночью. В темное время суток ожидается 3 градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется до +12 градусов. Впрочем, радовать рано. Солнца не будет. Вместо него — пасмурная погода и небольшой дождь, который будет капать весь день.
Осадки ожидают и портал GISMETEO, и краевой Гидрометцентр. Небольшой дождь в городе начнется с самого утра и будет идти до ночи. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.
Начало следующей рабочей недели будет примерно таким же, как и выходные дни. Вновь запасаемся терпением и ждем настоящей весенней погоды. Верим, что скоро она непременно порадует Красноярск.