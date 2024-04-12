В Красноярске на выходных потеплеет до +12 градусов

В воскресенье будет теплее. Это почувствуется уже ночью. В темное время суток ожидается 3 градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется до +12 градусов. Впрочем, радовать рано. Солнца не будет. Вместо него — пасмурная погода и небольшой дождь, который будет капать весь день.